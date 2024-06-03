В ожидании роста акцизов: какими будут цены на АЗС в июне

В мае на украинских АЗС постепенно дешевело дизтопливо и автогаз, а бензин оставался относительно дорогим. В июне рынок будет ожидать голосование парламента за закон о повышении акцизов , а АЗС отреагируют на ослабление гривны.

Цены на нефть завершили неделю падением, поскольку правительство США сообщило о слабом спросе на топливо. Запасы сырой нефти в США в последнюю неделю мая снизились больше, чем ожидалось, поскольку нефтеперерабатывающие заводы достигли максимальной загрузки за последний девять месяцев. Однако произошло неожиданное увеличение запасов бензина, поскольку спрос снизился.

По состоянию на вечер пятницы 31 мая по сравнению с предыдущим днем цена на нефть эталонной марки Brent снизилась на 0,77 доллара за баррель до 81,11 доллара за баррель. Нефть американской марки West Texas Intermediate подешевела на $0,92 за баррель до $76,99 за баррель.

Еще одним фактором, сдерживавшим активность инвесторов стало ожидание встречи лидеров ОПЕК, прошедшей в минувшие выходные. На заседании 2 июня картель согласился продолжить действующие сокращения добычи нефти на 2024 год, но планирует постепенно упразднить их в 2025 году.

В июне доллар будет диктовать цены на бензин и дизтопливо

По данным консалтинговой компании " Нафторинок " оптовый рынок дизтоплива в последнюю неделю мая вырос главным образом из-за ослабления гривны. По состоянию на 31 мая по сравнению с 24 мая средняя цена дизтоплива со снабжением автотранспортом выросла на 0,72 грн/л до 43,85 грн/л. На внутреннем рынке цена дизтоплива 31 мая начиналась с 41,55-42,00 грн/л, а средняя цена в Одесской области составила 42,26 грн/л. Спотовая цена дизеля в Европе за последнюю неделю выросла на $2-6/тонна до $740-757/тонна по северо-западным базисам и до $736-758/тонна в портах Средиземного моря.

Средняя оптовая цена бензина А-92 по состоянию на 31 мая по сравнению с 24 мая осталась почти неизменной, снизившись на 5 коп./л до 47,26. Средняя оптовая цена бензина А-95 за неделю выросла на 40 коп./л до 49,10 грн/л.

В первой половине минувшей недели темпы импорта бензинов замедлились, однако существенно превышают показатели апреля. Среднесуточный объем импорта бензинов в течение 29 дней мая составил +12,6% по отношению к апрелю.

На АЗС движение цен на бензин и дизтопливо почти остановилось. 29-31 мая сети АЗС группы Приват снизили цену на дизтопливо на 0,4-1,31 грн/л в зависимости от региона. На АЗС Motto Ровенской области дизель подешевел на 50 коп./л.

По состоянию на 17 мая средняя цена дизтоплива составляла 52,20 грн/л. Это наименьшее значение с 14 марта. Между тем, стоимость бензина А-95 в течение аналогичного периода не изменилась и продолжила составлять 55,70 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, торгующего топливом в опте в последнюю неделю мая, реализация топлива на АЗС существенно сократилась. Из-за этого на рынке возросла конкуренция.

Реализация топлива на некоторых сетях сократилась в два раза, а себестоимость проливов остается такой же. Теперь заправкам придется выживать. Они могут пойти двумя путями: либо расширять маржу на фоне большой конкуренции, либо более вероятно уйдут в тень. Чтобы компенсировать потери, сети АЗС будут "химичить" с налогами и налоговых скруток станет больше Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его словам, динамика цен на бензин и дизтопливо в июне будет привязана к динамике курса национальной валюты. На этой неделе оптовые цены останутся неизменными с корректировкой на курс национальной валюты. Цены на стелах АЗС останутся без изменений. Цены на стелах АЗС начнут расти с середины июня, когда ослабление гривни скажется на розничном рынке. В целом потенциал для удорожания топлива за счет курсовых колебаний составляет 1 грн/л.

В том случае, если парламент примет закон о повышении акцизов на топливо, цены в опте начнут пропорционально расти в конце июня, а на АЗС топливо за счет акцизов подорожает уже в июле. Рост цен будет зависеть от соотношения курса гривны к доллару. Если доллар не пересечет отметку 42 грн, сети АЗС будут иметь возможность погасить часть акциза за счет маржи, поэтому цены на бензин и дизтопливо вырастут на 1 грн/л, если доллар пересечет этот предел топлива на 1,5 грн/л.

Автогаз оттолкнется от дна из-за активности агропредприятий

По данным "Нафторинка", импорт пропан-бутана в течение 1-29 мая по сравнению с аналогичным периодом апреля вырос на 18,4% до 78,7 тыс. тонн. Средняя цена поступлений LPG железнодорожными партиями с начала мая снизилась на 2,6% до $666/т на границе страны (37100 грн/т с налогами) по сравнению со средним показателем в апреле. Автоимпорт за этот период подешевел на 5,5% до $650/т (36300 грн/т с налогами).

Цены на сжиженный газ на внутреннем рынке продолжают снижаться из-за падения реализации. По данным торговой системы "Украинской энергетической биржи", на торгах 29 мая газ украинского производства подешевел на 146 грн/т до 37543 грн/т ($668/т без налогов). Предложения LPG от торговых компаний на условиях самовывоза снизились еще на 267 грн/т до 38173 грн/т в среднем ($676/т без налогов).

На АЗС за прошлую неделю цены на газ были преимущественно неизменными, хотя отдельные АЗС снижали стоимость этого вида топлива. Средняя цена LPG на станциях UPG снизилась на 49 коп./л до 26,17 грн/л в течение 30-31 мая, на AMIC – на 24 коп./л до 25,76 грн/л. В Николаевской области на станциях оператора Kvorum подешевел газ на 1 грн/л до 24,98 грн/л.

Средняя стоимость LPG на АЗС в Украине в среднем снизилась на 4 коп./л до 26,46 грн/л ($884-917/т без налогов) по состоянию на 31 мая по сравнению с 24 мая. Соотношение средней стоимости литра сжиженного газа к А-95 на АЗС остается на уровне 47,5%. За месяц газ на АЗС в среднем подешевел на 90 ком/л, а оптовые цены снизились на 2577 грн/т, или 1,38 грн/л.

Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан говорит, что на следующей неделе ожидает, что цены на газ в опте вырастут, или же останется на месте зафиксировав минимальную цену.

В июне я ожидаю роста цен на газ, поскольку сейчас активизируются аграрные предприятия, потребляющие много автогаза. Мои корпоративные клиенты из этого сектора уже начинают контрактовать топливо Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

По его словам, на этой неделе он не ожидает изменений цены на газ на АЗС, как и в первой половине июня. Со второй половины июня может начаться рост на стелах АЗС.

Также Шубан отмечает, что рынок газа обеспокоен вопросом роста акцизов. Правительственный законопроект, предусматривающий резкое увеличение акцизов на этот вид топлива, по мнению бизнесмена, может оказаться существенным ударом по рынку.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 59,99 55,99 27,99 WOG 59,99 55,98 27,98 Socar 60,99 56,99 27,99 Motto 52,98 49,98 25,28 БРСМ-Нефть 53,29 50,49 24,29

Данные: приложения сетей АЗС.