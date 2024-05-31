- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Комитет Верховной Рады поддержал законопроект об увеличении акцизов на топливо
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект №11256 "О внесении изменений в Налоговый кодекс по приближению законодательства Украины к законодательству ЕС в части акцизного налога".
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Как новые ставки акциза повлияют на финальную стоимость топлива
Так, с 1 июля цена топлива, согласно законопроекту, составит:
- бензин – 57,42 грн с подорожанием на 1,5 грн ежегодно до 2028 года;
- дизель – 55,58 грн. с подорожанием на 1,95 грн. ежегодно до 2028 года;
- сжиженный нефтяной газ – 32,84 грн. с подорожанием на 1,4 грн. ежегодно до 2028 года.
"Но очень интересная ситуация с акцизом на газ. Минфин не знает, как так произошло, что в последний момент решили резко увеличить поднятие акцизов на газ. Там прямо значительное повышение", - говорится в сообщении нардепа.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По его словам, увеличение акцизов на газ предложила "УкрНафта".
"А точнее Ростислав Шурма. Вместо акциза по Директиве (70 евро) он будет 277 евро ", – сообщил Железняк.
Напомним, Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) поддержала принятый Кабинетом Министров и направленный в Верховную Раду законопроект №11256, предусматривающий поэтапное повышение акцизов на все виды горючего. В профильной ассоциации видят справедливый и эффективный подход к наполнению бюджета, который крайне необходим для финансовой стабильности страны.
В то же время, как заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, в Украине, вероятно, после повышения акцизов вырастут цены на бензин, дизтопливо и сжиженный газ, но подорожание будет не столь значительным. Украинцам не грозит дефицит горючего, ведь с начала войны поставщики построили совершенно новую систему логистики.
Добавим, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, чтобы найти дополнительные источники финансирования армии, власти вынуждены будут повысить основные налоги, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС), военный сбор с зарплат и акцизы.
Фото: ua.depositphotos.com