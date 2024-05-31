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Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про збільшення акцизів на паливо
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт №11256 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку".
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Як нові ставки акцизу вплинуть на фінальну вартість палива
Так, з 1 липня ціна палива, відповідно до законопроекту, становитиме:
- бензин – 57,42 грн з подорожчанням на 1,5 грн щорічно до 2028 року;
- дизель – 55,58 грн з подорожчанням на 1,95 грн щорічно до 2028 року;
- зріджений нафтовий газ – 32,84 грн з подорожчанням на 1,4 грн щорічно до 2028 року.
"Але дуже цікава ситуація з акцизом на газ. Мінфін не знає як так сталося, що в останню мить вирішили різко збільшити підняття акцизів на газ. Там прям значне підвищення", - йдеться в повідомленні нардепа.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За його словами, збільшення акцизу на газ запропонувала "УкрНафта".
"А точніше Ростислав Шурма. Замість акцизу по Директиві (70 євро) він буде 277 євро", - повідомив Железняк.
Нагадаємо, Нафтогазова Асоціація України (НАУ) підтримала ухвалений Кабінетом Міністрів та направлений до Верховної Ради законопроект №11256, що передбачає поетапне підвищення акцизів на всі види пального. У профільній асоціації бачать справедливий та ефективний підхід до наповнення бюджету, який є вкрай необхідним для фінансової стабільності країни.
Водночас, як заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, в Україні, ймовірно, після підвищення акцизів зростуть ціни на бензин, дизпаливо та скраплений газ, але подорожчання буде не таким значним. Українцям не загрожує дефіцит пального, адже з початку війни постачальники побудували абсолютно нову систему логістики.
Додамо, за словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, щоб знайти додаткові джерела фінансування армії, влада змушена буде підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи.
Фото: ua.depositphotos.com