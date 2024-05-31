Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про збільшення акцизів на паливо

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт №11256 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку".

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Як нові ставки акцизу вплинуть на фінальну вартість палива

Так, з 1 липня ціна палива, відповідно до законопроекту, становитиме:

бензин – 57,42 грн з подорожчанням на 1,5 грн щорічно до 2028 року;

дизель – 55,58 грн з подорожчанням на 1,95 грн щорічно до 2028 року;

зріджений нафтовий газ – 32,84 грн з подорожчанням на 1,4 грн щорічно до 2028 року.

"Але дуже цікава ситуація з акцизом на газ. Мінфін не знає як так сталося, що в останню мить вирішили різко збільшити підняття акцизів на газ. Там прям значне підвищення", - йдеться в повідомленні нардепа.

За його словами, збільшення акцизу на газ запропонувала "УкрНафта".

"А точніше Ростислав Шурма. Замість акцизу по Директиві (70 євро) він буде 277 євро", - повідомив Железняк.

Нагадаємо, Нафтогазова Асоціація України (НАУ) підтримала ухвалений Кабінетом Міністрів та направлений до Верховної Ради законопроект №11256, що передбачає поетапне підвищення акцизів на всі види пального. У профільній асоціації бачать справедливий та ефективний підхід до наповнення бюджету, який є вкрай необхідним для фінансової стабільності країни.

Водночас, як заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, в Україні, ймовірно, після підвищення акцизів зростуть ціни на бензин, дизпаливо та скраплений газ, але подорожчання буде не таким значним. Українцям не загрожує дефіцит пального, адже з початку війни постачальники побудували абсолютно нову систему логістики.

Додамо, за словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, щоб знайти додаткові джерела фінансування армії, влада змушена буде підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи.

Фото: ua.depositphotos.com