В очікуванні зростання акцизів: якими будуть ціни на АЗС в червні

В травні на українських АЗС поступово дешевшало дизпаливо та автогаз, а бензин залишався відносно дорогим. В червні ринок очікуватиме голосування парламенту за закон про підвищення акцизів , а АЗС відреагують на послаблення гривні.

Ціни на нафту завершили тиждень падінням, оскільки уряд США повідомив про слабкий попит на пальне. Запаси сирої нафти в США в останній тиждень травня знизились більше ніж очікувалось, оскільки нафтопереробні заводи досягли максимального завантаження за останній дев’ять місяців. Проте відбулося несподіване збільшення запасів бензину, оскільки попит знизився.

Станом на вечір п’ятниці 31 травня порівняно з попереднім днем ціна на нафту еталонної марки Brent знизилась на $0,77 за барель до $81,11 за барель. Нафта американської марки West Texas Intermediate здешевшала на $0,92 за барель до $76,99 за барель.

Ще одним фактором, який стримував активність інвесторів стало очікування зустрічі лідерів ОПЕК, яка пройшла на минулих вихідних. На засіданні 2 червня картель погодився продовжити чинні скорочення видобутку нафти на 2024 рік, але планує поступово скасувати їх у 2025.

В червні долар диктуватиме ціни на бензин та дизпальне

За даними консалтингової компанії “Нафторинок” гуртовий ринок дизпалива в останній тиждень травня зріс головним чином через послаблення гривні. Станом на 31 травня порівняно з 24 травня середня ціна дизпального з постачанням автотранспортом зросла на 0,72 грн/л до 43,85 грн/л. На внутрішньому ринку ціна дизпального 31 травня розпочиналась від 41,55-42,00 грн/л, а середня ціна в Одеській області склала 42,26 грн/л. Спотова ціна дизелю в Європі за останній тиждень зросла на $2-6/тонна до $740-757/тонна за північно-західними базисами, та до $736-758/тонна в портах Середземного моря.

Середня гуртова ціна на бензин А-92 станом на 31 травня порівняно з 24 травня залишилась майже незмінною, знизившись на 5 коп./л до 47,26. Середня гуртова ціна на бензин А-95 за тиждень зросла на 40 коп./л до 49,10 грн/л.

Протягом першої половини минулого тижня темпи імпорту бензинів уповільнились, проте істотно перевищують показники квітня. Середньодобовий обсяг імпорту бензинів протягом 29 днів травня склав +12,6% щодо квітня.

На АЗС рух цін на бензин та дизпальне майже зупинився. 29-31 травня мережі АЗС групи “Приват” знизили ціну на дизпаливо на 0,4-1,31 грн/л залежно від регіону. На АЗС Motto Рівненської області дизель подешевшав на 50 коп./л.

Станом на 17 травня середня ціна дизпального складала 52,20 грн/л. Це найменше значення з 14 березня. Тим часом вартість бензину А-95 протягом аналогічного періоду не змінилася та продовжила становити 55,70 грн/л.

За словами засновника групи компаній “Прайм” Дмитра Льоушкіна, який торгує пальним в гурті в останній тиждень травня реалізація пального на АЗС суттєво скоротилася. Через це на ринку зросла конкуренція.

Реалізація пального на деяких мережах скоротилася у два рази, а собівартість проливів залишається такою ж самою. Тож зараз заправкам доведеться виживати. Вони можуть піти двома шляхами: або розширювати маржу на фоні великої конкуренції, або що більш ймовірно підуть в тінь. Щоб компенсувати втрати мережі АЗС будуть “хімічити” з податками й податкових скруток стане більше Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

За його словами динаміка цін на бензин та дизпальне в червні буде прив’язана до динаміки курсу національної валюти. На цьому тижні гуртові ціни залишаться незмінними, з коригуванням на курс національної валюти. Ціни на стелах АЗС також залишаться без змін. Ціни на стелах АЗС почнуть зростати з середини червня, коли ослаблення гривні дасться взнаки на роздрібному ринку. Загалом потенціал для здорожчання пального за рахунок курсових коливань складає 1 грн/л.

В тому випадку, якщо парламент ухвалить закон про підвищення акцизів на пальне ціни в гурті почнуть пропорційно зростати наприкінці червня, а на АЗС пальне за рахунок акцизів подорожчає вже в липні. Зростання цін залежатиме від співвідношення курсу гривні до долара. Якщо долар не перетне позначку 42 грн, мережі АЗС матимуть можливість погасити частину акцизу за рахунок маржі, тож ціни на бензин та дизпаливо зростуть на 1 грн/л, якщо ж долар перетне цю межу паливо здорожчає на 1,5 грн/л.

Автогаз відштовхнеться від дна через активність агропідприємств

За даними “Нафторинку” імпорт пропан-бутану протягом 1-29 травня порівняно з аналогічним періодом квітня зріс на 18,4% до 78,7 тис. тонн. Середня ціна надходжень LPG залізничними партіями від початку травня зменшилася на 2,6% до $666/т на кордоні країни (37100 грн/т з податками), порівняно з середнім показником у квітні. Автоімпорт за цей період подешевшав на 5,5% до $650/т (36 300 грн/т з податками).

Ціни на скраплений газ на внутрішньому ринку продовжують зменшуватися через падіння реалізації. За даними торгової системи "Української енергетичної біржі" на торгах 29 травня газ українського виробництва подешевшав на 146 грн/т до 37543 грн/т ($668/т без податків). Пропозиції LPG від торговельних компаній на умовах самовивозу зменшилися ще на 267 грн/т до 38173 грн/т в середньому ($676/т без податків).

На АЗС за минулий тиждень ціни на газ були переважно незмінними, хоча окремі АЗС знижували вартість цього виду пального. Середня ціна LPG на станціях UPG зменшилася на 49 коп./л до 26,17 грн/л протягом 30-31 травня, на AMIC – на 24 коп./л до 25,76 грн/л. У Миколаївській області на станціях оператора Kvorum газ подешевшав на 1 грн/л до 24,98 грн/л.

Середня вартість LPG на АЗС в Україні в середньому зменшилася на 4 коп./л до 26,46 грн/л ($884-917/т без податків) станом на 31 травня порівняно з 24 травня. Співвідношення середньої вартості літра скрапленого газу до А-95 на АЗС залишається на рівні 47,5%. За місяць газ на АЗС в середньому подешевшав на 90 ком./л, а гуртові ціни знизились на 2577 грн/т, або 1,38 грн/л.

Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан говорить, що на наступному тижні очікує що ціни на газ в гурті зростуть, або ж залишиться на місці зафіксувавши мінімальну ціну.

В червні я очікую зростання цін на газ, оскільки зараз активізуються аграрні підприємства, які споживають багато автогазу. Мої корпоративні клієнти з цього сектору вже починають контрактувати пальне Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

За його словами, на цьому тижні він не очікує змін ціни на газ на АЗС, як і загалом в першій половині червня. З другої половини червня може розпочатися зростання на стелах АЗС.

Також Шубан зазначає, що ринок газу занепокоєний питанням зростання акцизів. Урядовий законопроект, який передбачає різке збільшення акцизів на цей вид пального, на думку бізнесмена, може стати суттєвим ударом по ринку.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 59,99 55,99 27,99 WOG 59,99 55,98 27,98 Socar 60,99 56,99 27,99 Motto 52,98 49,98 25,28 БРСМ-Нафта 53,29 50,49 24,29

Дані: застосунки мереж АЗС.