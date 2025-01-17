Названы самые популярные бензиновые авто на украинском рынке в 2024 году

В 2024 году автопарк Украины пополнили 27,9 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 2% меньше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Как отмечают аналитики, в Украине уменьшилась доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек.

"Если в 2023 году они охватывали 47% рынка новых авто, то сейчас – 40%", – подчеркнули в "Укравтопроме".

Там добавили, что лидером рынка новых бензиновых автомобилей в прошлом году стал кроссовер Mazda CX5.

ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС:

1. Mazda CX5 – 1738 ед.;

2. KIA Sportage – 1582 ед.;

3. Renault Duster – 1553 ед.;

4. Skoda Octavia – 1278 ед.;

5. Hyundai Tucson – 1210 ед.

По данным аналитиков, в то же время спрос на импортируемые подержанные автомобили с бензиновыми ДВС увеличился на 9%, до 105,3 тыс. ед.

Они охватили 47% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 45% в 2023 году.

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

1. Volkswagen Golf – 7219 ед.;

2. Audi Q5 – 4578 ед.;

3. Volkswagen Tiguan – 4414 ед.;

4.Nissan Rogue – 4042 ед.;

5. Renault Megane – 3922 ед.

Напомним, в прошлом году лидером рынка новых автомобилей стал компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 украинцев.

По итогам 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.