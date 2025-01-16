Дизельные авто охватили четверть украинского рынка: самые популярные модели

В 2024 году автопарк Украины пополнили 73 тысячи автомобилей с дизельными двигателями. Это на 14% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что из этого количества дизельных автомобилей 17,8 тыс. ед. были новыми (+28%) и 55,2 тыс. ед. б/у, ввозимыми из-за границы (-22%).

По данным аналитиков, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 25,6% продаж, против 22,8% в 2023 году.

Среди ввозимых подержанных легковушек доля дизельных машин составила 24,8%, по сравнению с 30% годом ранее.

ТОП-5 новых дизельных легковушек:

1. Renault Duster – 5246 ед.;

2. Volkswagen Touareg – 1217 ед.;

3. Toyota Hilux – 1072 ед.;

4. Peugeot Landtrek – 826 ед.;

5. Skoda Kodiaq – 774 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

1. Renault Megane – 5021 ед.;

2. Skoda Octavia – 3924 ед.;

3. Volkswagen Passat – 3731 ед.;

4. Nissan Qashqai – 2943 ед.;

5. Volkswagen Golf – 2050 ед.

Напомним, в прошлом году лидером рынка новых авто стал компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 украинцев.

По итогам 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.