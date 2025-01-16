Дизельні авто охопили чверть українського ринку: найпопулярніші моделі

У 2024 році автопарк України поповнили 73 тисячі авто з дизельними двигунами. Це на 14% менше, ніж у попередньому році.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості дизельних авто 17,8 тис. од. були новими (+28%) та 55,2 тис. од. вживаними, ввезеними з-за кордону (-22%).

За даними аналітиків, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 25,6% продажів, проти 22,8% у 2023 році.

Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 24,8%, проти 30% роком раніше.

ТОП-5 нових дизельних легковиків:

1. Renault Duster - 5246 од.;

2. Volkswagen Touareg - 1217 од.;

3. Toyota Hilux - 1072 од.;

4. Peugeot Landtrek - 826 од.;

5. Skoda Kodiaq - 774 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

1. Renault Megane - 5021 од.;

2. Skoda Octavia - 3924 од.;

3. Volkswagen Passat - 3731 од.;

4. Nissan Qashqai - 2943 од.;

5. Volkswagen Golf - 2050 од.

Нагадаємо, торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.

За підсумками 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.