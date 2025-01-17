Названо найпопулярніші бензинові авто на українському ринку у 2024 році

У 2024 році автопарк України поповнили 27,9 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 2% менше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Як зауважують аналітики, в Україні зменшилась частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків.

"Якщо у 2023 році вони охоплювали 47% ринку нових авто, то зараз – 40%", - підкреслили в "Укравтопромі".

Там додали, що лідером ринку нових бензинових авто у минулому році став кросовер Mazda CX5.

ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ:

1. Mazda CX5 - 1738 од.;

2. KIA Sportage - 1582 од.;

3. Renault Duster - 1553 од.;

4. Skoda Octavia - 1278 од.;

5. Hyundai Tucson - 1210 од.

За даними аналітиків, водночас попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ збільшився на 9%, до 105,3 тис. од.

Вони охопили 47% первісних продажів вживаних легковиків, проти 45% у 2023 році.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

1. Volkswagen Golf - 7219 од.;

2. Audi Q5 - 4578 од.;

3. Volkswagen Tiguan - 4414 од.;

4.Nissan Rogue - 4042 од.;

5. Renault Megane - 3922 од.

Нагадаємо, торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.

За підсумками 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.