Українці стали частіше купувати авто з Китаю: найпопулярніші моделі

У минулому році українці придбали майже 14,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 18% більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що серед китайських авто нових було 11 тис. од. (+37%), а вживаних – понад 3,3 тис. од. (-20%).

Як підкреслюють в "Укравтопромі", у 2024 році автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легковиків.

За даними аналітиків, у сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,5%.

Повідомляється, що абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

1. Volkswagen ID.4 - 1625 од.;

2. Honda M-NV - 1279 од.;

3. BYD Song Plus - 1062 од.;

4. Nissan Ariya - 766 од.;

5. Zeekr 001 - 703 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. Volkswagen ID.4 - 635 од.;

2. Nissan Ariya - 259 од.;

3. Honda M-NV - 175 од.;

4. Zeekr 001 - 175 од.;

5. Honda eNS1 - 156 од.

Нагадаємо, торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.

За підсумками 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.