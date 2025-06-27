Porsche и Mercedes-Benz: 131 роскошный автомобиль завезли в Украину в этом году

За 5 месяцев 2025 года в Украину завезли 131 автомобиль, который подпадает под налог на роскошь. Из них 43% поехали в столицу, а еще 13% — в Киевскую область.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Роскошных автомобилей увеличилось на 42%

По данным аналитиков, 131 роскошный автомобиль успели завезти украинцы из-за границы за 5 месяцев 2025 года.

"Резкий рост количества дополнительно облагаемого авто произошел в 2023 году. Тогда за 5 месяцев в Украину завезли 584 авто, подпадавших под налог на роскошь", — отмечают в "Опендатабот".

Куда едут премиум авто

Как сообщают в "Опендатаботе", больше всего автомобилей попало в Киев — 43% от общего количества ввезенных за 2025 год. Еще по 13% поехало в Киевскую область и по 9% в Одесскую и Львовскую области.

Самые популярные модели

Аналитики отмечают, что 47% всех авто заряжают электричеством, а еще 23% — электричеством или бензином. Бензиновые авто премиум-класса занимают только третье место: 19%.

63% всех ввезенных в Украину авто, подлежащих налогу на роскошь, в этом году – это Porsche.

На второй строчке Mercedes-Benz – таких авто 21% от всего количества. Наибольшей приверженностью украинцев пользуются Mercedes-Benz s 450 и Mercedes-Benz s 580 4matic — 15% от всего количества.

В этом году самый дорогой автомобиль заметили в Киеве — Rolls-Royce Cullinan Black Badge по цене 700 тыс. дол. Также на наших улицах можно встретить Rolls-Royce Spectre, который стоит 600 тыс. дол.

Налог на роскошные авто

Министерство экономики Украины утвердило перечень легковых автомобилей, подлежащих налогообложению в 2025 году. Этот налог платят владельцы автомобилей, которые выпущены не более 5 лет назад и стоят более 3 млн. грн. Соответственно, ставка налога на один автомобиль премиум-сегмента составляет 25 тыс. грн.

В частности, речь идет о авто класса "люкс" таких марок: Aston Martin, Audi, Bentley, Lexus BMW, Hymer — Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes — AMG, Mercedes — Benz, Mercedes — Maybach, Porshche, Rolls – Royce.

Каждый год в Украине обновляется перечень автомобилей, облагаемых налогом транспортным налогом. Пока таких моделей 338, однако в прошлом году их было больше — 468.

С января по апрель владельцы роскошных авто заплатили 87,2 млн. грн налога. Это на 12%, или на 9,2 млн грн больше, чем за тот же период в прошлом году. Больше плательщиков ожидалось в Киеве — 26,5 млн грн.

На сегодняшний день титул самого дорогого автомобиля в мире принадлежит 2-местному родстеру от Rolls Royce – La Rose Noire Droptail. Его цена – более $30 млн.

Заметим, в прошлом году украинский автопарк пополнили почти 3,6 тыс. роскошных авто, вошедших в список моделей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2024 году.

Самыми популярными брендами украинцев были BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Land Rover.