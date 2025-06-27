Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

--0,08

EUR

48,64

+0,31

Наличный курс:

USD

41,60

41,52

EUR

49,05

48,85

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Porsche и Mercedes-Benz: 131 роскошный автомобиль завезли в Украину в этом году

Porsche Taycan
Porsche Taycan / Infocar

За 5 месяцев 2025 года в Украину завезли 131 автомобиль, который подпадает под налог на роскошь. Из них 43% поехали в столицу, а еще 13% — в Киевскую область.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Роскошных автомобилей увеличилось на 42%

По данным аналитиков, 131 роскошный автомобиль успели завезти украинцы из-за границы за 5 месяцев 2025 года.

"Резкий рост количества дополнительно облагаемого авто произошел в 2023 году. Тогда за 5 месяцев в Украину завезли 584 авто, подпадавших под налог на роскошь", — отмечают в "Опендатабот".

Фото 2 — Porsche и Mercedes-Benz: 131 роскошный автомобиль завезли в Украину в этом году

Куда едут премиум авто

Как сообщают в "Опендатаботе", больше всего автомобилей попало в Киев — 43% от общего количества ввезенных за 2025 год. Еще по 13% поехало в Киевскую область и по 9% в Одесскую и Львовскую области.

Фото 3 — Porsche и Mercedes-Benz: 131 роскошный автомобиль завезли в Украину в этом году

Самые популярные модели

Аналитики отмечают, что 47% всех авто заряжают электричеством, а еще 23% — электричеством или бензином. Бензиновые авто премиум-класса занимают только третье место: 19%.

63% всех ввезенных в Украину авто, подлежащих налогу на роскошь, в этом году – это Porsche.

На второй строчке Mercedes-Benz – таких авто 21% от всего количества. Наибольшей приверженностью украинцев пользуются Mercedes-Benz s 450 и Mercedes-Benz s 580 4matic — 15% от всего количества.

Фото 4 — Porsche и Mercedes-Benz: 131 роскошный автомобиль завезли в Украину в этом году

В этом году самый дорогой автомобиль   заметили   в Киеве — Rolls-Royce Cullinan Black Badge по цене 700 тыс. дол. Также на наших улицах можно   встретить   Rolls-Royce Spectre, который стоит 600 тыс. дол.

Налог на роскошные авто

Министерство экономики Украины утвердило перечень легковых   автомобилей, подлежащих налогообложению   в 2025 году. Этот налог платят владельцы автомобилей, которые выпущены не более 5 лет назад и стоят более 3 млн. грн. Соответственно, ставка налога на один автомобиль премиум-сегмента составляет 25 тыс. грн.

В частности,   речь идет о   авто класса "люкс"   таких марок: Aston   Martin,   Audi,   Bentley,   Lexus   BMW,   HymerMercedes,   Ineos,   Jaguar,   Lamborghini,   Land   Rover,   Maserati,   MercedesAMG,   MercedesBenz,   MercedesMaybach,   Porshche,   RollsRoyce.

Каждый год в Украине обновляется перечень автомобилей, облагаемых налогом транспортным налогом. Пока таких моделей 338, однако в прошлом году их было больше — 468.

С января по апрель владельцы роскошных авто заплатили 87,2 млн. грн налога. Это на 12%, или на 9,2 млн грн больше, чем за тот же период в прошлом году. Больше плательщиков ожидалось в Киеве — 26,5 млн грн.

На сегодняшний день титул самого дорогого автомобиля в мире принадлежит 2-местному родстеру от   Rolls Royce – La Rose Noire Droptail.   Его цена – более $30 млн.

Заметим, в прошлом году украинский автопарк пополнили почти   3,6 тыс. роскошных авто, вошедших в список моделей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2024 году.

Самыми популярными брендами украинцев были BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Land Rover.

Автор:
Светлана Манько