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Где в Украине больше покупают электромобили: рейтинг регионов и бестселлеры

Электромобили
Самым популярным электромобилем стал BYD Song Plus EV / Depositphotos

В первом квартале 2025 г. украинский автопарк пополнился 12,8 тыс. электромобилей (BEV)

Об этом сообщает " Укравтопром" .

Наибольшее количество регистраций зафиксировано в следующих регионах:

  • Львовская область — 1961 авто (94% подержанные);
  • город Киев — 1632 авто (68% подержанные);
  • Киевская область — 1120 авто (76% подержанные);
  • Днепропетровская область — 986 авто (80% подержанные);
  • Одесская область — 761 авто (76% подержанные).

Среди новых автомобилей на этих рынках самым популярным электромобилем стал BYD Song Plus EV.

Среди подержанных автомобилей, импортируемых из-за границы, региональные бестселлеры выглядят так:

  • Tesla Model Y – в Киеве и области;
  • Tesla Model 3 – во Львовской и Днепропетровской областях;
  • Nissan Leaf – в Одесской области.

Ранее мы писали о самых популярных пригнанных авто в первом квартале 2025 года.

Отметим, что в 2024 году в Украине было приобретено 68,8 тысяч. новых легковых автомобилей , что на 9,2% больше, чем в 2023 году. В среднем каждый месяц дилеры продавали 5,7 тыс. авто, а пиковый период пришелся на август – из-за слухов о возможном введении 15% налога на импортные авто, которое в конце концов не произошло.

В январе 2025 года украинцы приобрели 3,3 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Автор:
Татьяна Гойденко