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Де в Україні найбільше купують електромобілі: рейтинг регіонів та бестселери

Електромобілі
Найпопулярнішим електромобілем став BYD Song Plus EV / Depositphotos

У першому кварталі 2025 року український автопарк поповнився 12,8 тис. електромобілів (BEV)

Про це повідомляє "Укравтопром".

Найбільшу кількість реєстрацій зафіксовано в таких регіонах:

  • Львівська область — 1961 авто (94% вживані);
  • місто Київ — 1632 авто (68% вживані);
  • Київська область — 1120 авто (76% вживані);
  • Дніпропетровська область — 986 авто (80% вживані);
  • Одеська область — 761 авто (76% вживані).

Серед нових авто на цих ринках найпопулярнішим електромобілем став BYD Song Plus EV.

Серед вживаних авто, імпортованих з-за кордону, регіональні бестселери виглядають так:

  • Tesla Model Y — у Києві та області;
  • Tesla Model 3 — у Львівській та Дніпропетровській областях;
  • Nissan Leaf — в Одеській області.

Раніше ми писали про найпопулярніші пригнані авто в першому кварталі 2025 року.

Зазначимо, що у 2024 році в Україні було придбано 68,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 9,2% більше, ніж у 2023 році. У середньому щомісяця дилери продавали 5,7 тис. авто, а піковий період припав на серпень – через чутки про можливе введення 15% податку на імпортні авто, яке зрештою не відбулося.

У січні 2025 року українці придбали 3,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. 

Автор:
Тетяна Гойденко