Світове автовиробництво зросло на 4% за дев’ять місяців 2025 року

Китай утримує лідерство у світовому автовиробництві / Depositphotos

Світове виробництво автотранспорту за дев’ять місяців 2025 року перевищило 68,7 млн одиниць, що на 4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Укравтопрому.

Світове автовиробництво

Найбільшу частку світового автовиробництва за звітний період традиційно сформували легкові автомобілі - їх випуск сягнув 50,2 млн одиниць, що на 6% більше, ніж торік.

Виробництво легких комерційних автомобілів становило 15,5 млн одиниць і скоротилося на 1%. Водночас випуск великих вантажних авто зріс на 3% - до 2,8 млн одиниць, а виробництво автобусів збільшилося на 12% і досягло 231,5 тис. одиниць.

Лідером світового автовиробництва залишається Китай, де з січня по вересень було виготовлено 24,33 млн одиниць автотранспорту, що на 13% більше у річному вимірі. Друге місце посіли США з показником 7,78 млн одиниць, попри падіння виробництва на 4%. Третю позицію зайняла Японія - 6,22 млн одиниць, що на 4% більше, ніж роком раніше.

До п’ятірки найбільших автовиробників світу також увійшли Індія з результатом 4,8 млн одиниць (+5%) та Німеччина - 3,15 млн одиниць (+2%).

Додамо, протягом жовтня 2025 року в країні було реалізовано 1203 нові вантажні та спеціалізовані авто. Продажі нових комерційних авто зросли на 11% порівняно з жовтнем минулого року. Відносно вересня 2025 року продажі вантажівок та спецтехніки збільшились на 8%.

Автор:
Ольга Опенько