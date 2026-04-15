Угорщина розблокує 90 млрд євро допомоги для України: Мадяр назвав умову

Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що Віктор Орбан, який наразі йде у відставку, має зняти вето на виділення кредиту Європейського Союзу в розмірі 90 мільярдів євро.

За його словами, це стане можливим одразу після відновлення стабільного постачання нафти ключовим трубопроводом "Дружба".

Мадяр підкреслив, що Угорщина більше не планує перешкоджати отриманню Україною цих коштів, хоча сама країна й надалі утримуватиметься від прямої фінансової участі в забезпеченні цього кредиту.

Раніше Будапешт блокував кошти через зупинку нафтопроводу "Дружба", який був пошкоджений російським дроном у січні.

Орбан використовував вето, щоб домогтися відновлення постачання нафти, критично важливої для Угорщини. Така позиція викликала незадоволення в ЄС, оскільки для виділення допомоги Україні потрібна згода всіх 27 країн-членів.

Подальші кроки нового уряду

Мадяр підтвердив зміну риторики в інтерв'ю державному телебаченню, зазначивши, що відновлення енергетичної безпеки є пріоритетом, який відкриває шлях до розблокування фінансування.

Очікується, що технічне відновлення роботи нафтопроводу дозволить завершити політичні процедури в Брюсселі найближчим часом.

Новий голова уряду наголосив, що попри зняття вето на загальний пакет допомоги від ЄС, Угорщина зберігає свою позицію щодо неучасті в кредитуванні власним коштом, посилаючись на національні інтереси.

Блокування 90 млрд євро кредиту для України

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

24 лютого Рада Європейського Союзу з загальних питань схвалила два законопроєкти, що відкривають шлях до надання Україні кредиту на 90 млрд євро, проте третій необхідний документ – зміни до довгострокового бюджету ЄС – залишається заблокованим Угорщиною.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна досягла значного прогресу у відновленні пошкодженого нафтопроводу "Дружба" та планує завершити ремонт навесні на тлі загострення суперечки з Угорщиною щодо перебоїв у постачанні російської нафти.

Президент наголосив, що впевнений у тому, що Україна буде співпрацювати з новим урядом Угорщини, додавши, що повага один до одного посилить обидві країни.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори, де партія "Фідес" чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана, яка перебуває при владі останні 16 років, програла опозиційній "Тисі" Петера Мадяра.