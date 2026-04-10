Торговля электроэнергией с Молдовой: "Укргидроэнерго" заключило первое соглашение на УЭБ

Продажа электричества на аукционе осуществлена по направлению пересечения Украина-Молдова / "Укрэнерго"

ЧАО "Укргидроэнерго" 9 апреля 2026 заключило первое соглашение в рамках новой секции "Импорт-Экспорт электрической энергии" на Украинской энергетической бирже (УЭБ). Продажа электричества на аукционе осуществлена по направлению пересечения Украина-Молдова.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Компания выступила инициатором аукциона и осуществила продажу электроэнергии по направлению Украина-Молдова.

Этот механизм направлен на развитие биржевой торговли и расширение возможностей организованного рынка. Создание отдельной секции для внешних операций позволяет:

  • повышать прогнозируемость экспорта и импорта;
  • лучше балансировать энергосистему при изменении спроса и генерации;
  • привлекать дополнительные ресурсы или реализовывать излишки электричества.

Это обеспечивает гибкость системы и устанавливает единые правила для участников рынка.

"Для Укргидроэнерго это соглашение – и результат работы целой команды специалистов… мы открываем новые возможности для эффективного экспорта, повышения ликвидности биржевой торговли и укрепления энергетического взаимодействия с соседними странами", — сообщил и.о. гендиректора "Укргидроэнерго" Богдан Сухецкий. Он также отметил, что этот шаг способствует интеграции украинского рынка в европейские стандарты.

Напомним, в ряд принял два ключевых решения для развития энергосистемы : обновлены правила конкурса на строительство нового поколения и аукционы по распределению квот поддержки возобновляемой энергетики на 2026 год.

Автор:
Татьяна Ковальчук