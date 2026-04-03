Украина строит новую энергосистему: приняты обновленные правила конкурса и аукционов ВИЭ

Правительство два ключевых решения для развития энергосистемы: обновлены правила конкурса на строительство нового поколения и аукционы по распределению квот поддержки возобновляемой энергетики на 2026 год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Новые правила для энергосистемы Украины

  • Конкурс на строительство нового поколения

Министерство энергетики и правительство обновили правила конкурса на строительство нового поколения. Новые условия предусматривают больше рыночной логики, более простые правила участия и региональные лоты. Мощности будут четко привязаны к реальным потребностям энергосистемы в пиковые часы, что повысит резервы, маневренность и надежность снабжения электроэнергией.

Пилотный конкурс показал значительный интерес инвесторов, поэтому механизм будет более эффективным и масштабным. Следующим шагом планируется объявление конкурса на строительство более 1 ГВт нового поколения.

  • Аукционы для возобновляемой энергетики

Также обновлены правила аукционов по распределению квот поддержки возобновляемой энергетики на 2026 год и определены прогнозные показатели на следующие годы. На 2026 год общая квота составляет 330 МВт: 250 МВт для ветра, 33 МВт для солнца и 47 МВт для других видов ВИЭ.

Новые правила внедряют европейскую логику поддержки возобновляемой энергетики: конкурентные аукционы, рыночная премия и более прозрачные условия для инвесторов. Это создает более стабильные и предсказуемые условия развития зеленой генерации в Украине.

Напомним, в Украине снова вводят отключение электроэнергии, и в этот раз их причиной являются не российские атаки или погодные условия, а решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявил бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Автор:
Ольга Опенько