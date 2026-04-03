Украина строит новую энергосистему: приняты обновленные правила конкурса и аукционов ВИЭ

Правительство два ключевых решения для развития энергосистемы: обновлены правила конкурса на строительство нового поколения и аукционы по распределению квот поддержки возобновляемой энергетики на 2026 год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Новые правила для энергосистемы Украины

Конкурс на строительство нового поколения

Министерство энергетики и правительство обновили правила конкурса на строительство нового поколения. Новые условия предусматривают больше рыночной логики, более простые правила участия и региональные лоты. Мощности будут четко привязаны к реальным потребностям энергосистемы в пиковые часы, что повысит резервы, маневренность и надежность снабжения электроэнергией.

Пилотный конкурс показал значительный интерес инвесторов, поэтому механизм будет более эффективным и масштабным. Следующим шагом планируется объявление конкурса на строительство более 1 ГВт нового поколения.

Аукционы для возобновляемой энергетики

Также обновлены правила аукционов по распределению квот поддержки возобновляемой энергетики на 2026 год и определены прогнозные показатели на следующие годы. На 2026 год общая квота составляет 330 МВт: 250 МВт для ветра, 33 МВт для солнца и 47 МВт для других видов ВИЭ.

Новые правила внедряют европейскую логику поддержки возобновляемой энергетики: конкурентные аукционы, рыночная премия и более прозрачные условия для инвесторов. Это создает более стабильные и предсказуемые условия развития зеленой генерации в Украине.

