Україна будує нову енергосистему: ухвалено оновлені правила конкурсу та аукціонів ВДЕ

Уряд  два ключові рішення для розвитку енергосистеми: оновлено правила конкурсу на будівництво нової генерації та аукціони з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2026 рік. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Нові правила для енергосистеми України

  • Конкурс на будівництво нової генерації

Міністерство енергетики та уряд оновили правила конкурсу на будівництво нової генерації. Нові умови передбачають більше ринкової логіки, простіші правила участі та регіональні лоти. Потужності будуть чітко прив’язані до реальних потреб енергосистеми в пікові години, що підвищить резерви, маневреність і надійність постачання електроенергії.

Пілотний конкурс показав значний інтерес інвесторів, тому механізм буде ефективнішим і масштабнішим. Наступним кроком планується оголошення конкурсу на будівництво понад 1 ГВт нової генерації.

  • Аукціони для відновлюваної енергетики

Також оновлено правила аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2026 рік та визначено прогнозні показники на наступні роки. На 2026 рік загальна квота становить 330 МВт: 250 МВт для вітру, 33 МВт для сонця та 47 МВт для інших видів ВДЕ.

Нові правила впроваджують європейську логіку підтримки відновлюваної енергетики: конкурентні аукціони, ринкова премія та прозоріші умови для інвесторів. Це створює більш стабільні та передбачувані умови для розвитку зеленої генерації в Україні.

Нагадаємо, в Україні знову запроваджують відключення електроенергії, і цього разу їх причиною є не російські атаки чи погодні умови, а рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заявив колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Автор:
Ольга Опенько