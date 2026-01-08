Запланована подія 2

Кредит и гранты на оборудование: "Укргидроэнерго" получит от ЕБРР и международных партнеров 95 млн евро

Укргидроэнерго
"Укргидроэнерго" получит кредит и гранты на обновление оборудования. / Укргидроенерго

Государственная компания "Укргидроэнерго" получит финансирование от международных партнёров. Пакет включает в себя кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и инвестиционные гранты от иностранных доноров на общую сумму до 95 миллионов евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

На что пойдут деньги?

Главная цель – обеспечить гидроэлектростанции критически важным оборудованием и укрепить энергетическую устойчивость Украины в военное время.

Общий бюджет инициативы составляет 120 миллионов евро. Сюда входят:

  • 75 миллионов евро – основной кредит от ЕБРР под гарантии Евросоюза;
  • 20 миллионов евро – безвозвратные инвестиционные гранты от международных партнеров;
  • остальная сумма — собственные средства компании "Укргидроэнерго".

Эти финансы будут израсходованы на закупку аварийного запаса электрооборудования и замену изношенных компонентов, пострадавших от обстрелов или длительной эксплуатации.

Кредит ЕБРР поддерживается гарантией ЕС в рамках Инвестиционной программы для Украины (UIF), направленной на разблокирование финансирования для восстановления и долгосрочного роста Украины. Инициатива реализуется в рамках соглашения HI BAR между ЕБРР и UIF, подписанным в 2024 году. Завершение проекта планируется в 2030 году.

"Финансирование позволяет своевременно закупить и внедрить критически необходимое оборудование, а также сформировать резерв для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Доступность этих средств важна для поддержания непрерывной работы предприятия и выполнения производственных задач в сложных условиях", - отметил Богдан Сухецкий, в.и.о.генерального директора ЧАО "Укргидроэнерго" .

Что получит Украина от реализации проекта?

Модернизация ГЭС – это не только вопрос выживания, но и путь к экологическому будущему. Благодаря новым агрегатам ожидается производство дополнительных 223 ГВтч "зеленой" электроэнергии ежегодно. Это позволит существенно снизить зависимость от импорта и покрывать пиковые нагрузки в сети, когда потребление света растет до максимума.

Кроме технического обновления, проект несет важные экологические и социальные преимущества:

  • ежегодная экономия CO составит более 96 000 тонн;
  • для инженеров "Укргидроэнерго" разработают программу подготовки, чтобы они могли работать с современными технологиями по стандартам ЕС;
  • отдельный акцент будет сделан на инклюзивности и поддержке женщин в технических профессиях.

Важно, что все работы будут производиться на базе существующих объектов. Все оборудование будет соответствовать строгим экологическим нормам Европейского Союза, полностью коррелируемым с целями Парижского соглашения по климату.

ЕБРР — надежный партнер Украины

С начала полномасштабного вторжения Банк стал самым крупным институциональным инвестором нашей страны. К концу 2025 года общий объем поддержки в стратегических секторах (энергетика, логистика, продовольственная безопасность) должен составить 9 миллиардов евро. Данный кредит — еще одно доказательство того, что мир верит в устойчивое развитие и зеленый переход Украины даже в самые трудные времена.

Напомним, ЕБРР предоставил украинской компании OTP Leasing кредит в гривне, эквивалентный 20 миллионам евро. Эти средства пойдут в поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от полномасштабного вторжения РФ.

Автор:
Татьяна Ковальчук