Україна та Молдова готують нову енергетичну угоду: що буде з газом та імпортом світла

Україна та Молдова готують спільний документ щодо подальшого співробітництва в енергетиці, насамперед у сферах транспортування природного газу спільним газовим коридором та можливості імпорту додаткових обсягів електроенергії.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

"Одна з ключових тем – проходження зимового періоду. Україна та Молдова стикаються зі спільними викликами в роботі електроенергетичних систем та питанні забезпечення природним газом", – зазначив він за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Васіле Тофаном у межах робочого візиту до Молдови.

Окрім того, під час перемовин сторони скоординували спільні кроки для розв'язання проблемної ситуації на річці Дністер.

Ще одним важливим блоком питань стало пришвидшення транзиту пального через територію Молдови. За словами Шмигаля, йдеться про скорочення черг автомобільних цистерн на кордоні та забезпечення оперативного постачання пального в Україну.

У цьому контексті сторони порушили питання спрощення процедур на українсько-молдовському кордоні, зокрема обговорили запровадження практики спільного контролю в пунктах пропуску та організацію відповідних двосторонніх консультацій.

Під час окремої зустрічі Шмигаля з міністром енергетики Молдови Доріном Жунгієту урядовці обговорили залучення додаткових обсягів електроенергії.

"Спільно з молдовськими колегами працюємо над розширенням пропускної здатності наших інтерконекторів. Це забезпечує альтернативні маршрути передачі електроенергії в аварійних ситуаціях, що особливо важливо в умовах постійних російських обстрілів", – поінформував міністр.

Нагадаємо, ПрАТ "Укргідроенерго" 9 квітня 2026 року уклало першу угоду в межах нової секції "Імпорт-Експорт електричної енергії" на Українській енергетичній біржі (УЕБ). Компанія виступила ініціатором аукціону та здійснила продаж електричної енергії за напрямком Україна-Молдова.