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Бизнес
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Супермаркеты "АТБ" ограничили режим работы торговых точек

Супермаркеты "АТБ" ограничили режим работы торговых точек
Фото: Волынские новости

В компании призвали планировать покупки заранее. 

С 24 февраля магазины сети "АТБ-маркет" будут работать с 08:00 до 20:00.

В дальнейшем график магазинов может изменяться в зависимости от ситуации в каждом городе отдельно. 

В компании призвали планировать покупки раньше времени и реализовывать их в светлое время суток.

Напомним, что после введения военного положения в Украине продуктовые сети заявили, что продовольствия в магазинах и на складах достаточно для обеспечения населения. 

В компании призвали планировать покупки раньше времени и реализовывать их в светлое время суток.

Напомним, что после введения военного положения в Украине продуктовые сети заявили, что продовольствия в магазинах и на складах достаточно для обеспечения населения. 