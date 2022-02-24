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Супермаркеты "АТБ" ограничили режим работы торговых точек
В компании призвали планировать покупки заранее.
С 24 февраля магазины сети "АТБ-маркет" будут работать с 08:00 до 20:00.
В дальнейшем график магазинов может изменяться в зависимости от ситуации в каждом городе отдельно.
В компании призвали планировать покупки раньше времени и реализовывать их в светлое время суток.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что после введения военного положения в Украине продуктовые сети заявили, что продовольствия в магазинах и на складах достаточно для обеспечения населения.
В компании призвали планировать покупки раньше времени и реализовывать их в светлое время суток.
Напомним, что после введения военного положения в Украине продуктовые сети заявили, что продовольствия в магазинах и на складах достаточно для обеспечения населения.