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Бізнес
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Супермаркети "АТБ" обмежили режим роботи торгових точок.

Супермаркети "АТБ" обмежили режим роботи торгових точок.

У компанії закликали планувати покупки заздалегідь.

З 24 лютого магазини мережі "АТБ-маркет" працюватимуть з 08:00 до 20:00.

Надалі графік магазинів може змінюватися залежно від ситуації у кожному місті окремо.

У компанії закликали планувати покупки заздалегідь і реалізовувати їх у світлий час доби.

Нагадаємо, що після запровадження військового стану в Україні продуктові мережі заявили, що продовольства в магазинах та на складах достатньо для забезпечення населення.

У компанії закликали планувати покупки заздалегідь і реалізовувати їх у світлий час доби.

Нагадаємо, що після запровадження військового стану в Україні продуктові мережі заявили, що продовольства в магазинах та на складах достатньо для забезпечення населення.