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Супермаркети "АТБ" обмежили режим роботи торгових точок.
У компанії закликали планувати покупки заздалегідь.
З 24 лютого магазини мережі "АТБ-маркет" працюватимуть з 08:00 до 20:00.
Надалі графік магазинів може змінюватися залежно від ситуації у кожному місті окремо.
У компанії закликали планувати покупки заздалегідь і реалізовувати їх у світлий час доби.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що після запровадження військового стану в Україні продуктові мережі заявили, що продовольства в магазинах та на складах достатньо для забезпечення населення.
У компанії закликали планувати покупки заздалегідь і реалізовувати їх у світлий час доби.
Нагадаємо, що після запровадження військового стану в Україні продуктові мережі заявили, що продовольства в магазинах та на складах достатньо для забезпечення населення.