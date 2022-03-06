Українська влада працює над евакуацією з Гостомеля та Бучі, — Арестович

Українська влада веде переговори про організовану евакуацію з Бучі і Гостомеля у Київській області, які знаходяться під обстрілом російських окупаційних військ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

"Зараз на вищому рівні це питання обговорюється з міжнародними гуманітарними інститутами, через посередників із росіянами для того, щоб дати вихід із Бучі й Гостомеля", — сказав Арестович.

За його словами, в Бучі і Гостомелі російські війська фактично утримують мешканців в заручниках. “Що стосується зелених коридорів, я думаю, що це питання буде вирішуватися", — сказав він.

Наразі в Гостомелі і Бучі українські війська відійшли на нові позиції, щоб не наражати на небезпеку мирні будинки. Туди зайшли росіяни, чимало поранених ними дітей сидять по підвалах.

При цьому, каже Арестович, на північному заході Києва ворог "остаточно заплутався", українські війська його стримують: "Оборона здійснюється вдало, а мирних мешканців треба вивозити".

24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін об’явив про початок вторгнення російських військ в Україну. Міста обстрілюють ракетами. Точаться позиційні бої - українці намагаються стримати російські війська. Є жертви серед цивільного населення та військових.