"Госзакупки иностранных товаров при наличии украинских - это экономическое преступление во времена войны" - нардеп Дмитрий Кисилевский

Заместитель главы комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский известен в Украине как активный лоббист отечественной промышленности и развития перерабатывающих отраслей. В разговоре с изданием Delo.ua он рассказал о заложенных в бюджете-2024 возможностях для украинской промышленности, будущем "оборонки" и политике разумного экономического протекционизма.

Биография : Дмитрий Кисилевский родился 23 апреля 1983 года в Киеве. Окончил Национальный технический университет Украины "КПИ" по специальности "Административный менеджмент", британскую программу Chartered Institute of Public Relations и Украинскую школу политических студий. Занимал должность директора по корпоративным отношениям промышленной компании "Интерпайп". Возглавлял волонтерский штаб компании по помощи работникам, мобилизованным в ряды Вооруженных сил Украины. В 2019 году был избран депутатом ВР 9 созыва от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №24 (г. Днепр). Член одноименной фракции.

Политэкономия Украины и перспективы на 2024 год

Что заложено в бюджете-2024 для украинского производителя, потребителя и отраслей-мультипликаторов экономики: строительства, дорожной и железнодорожной отрасли, изготовления вагонов и т.п.?

– По данным Минэкономики, на следующий год ожидается рост ВВП на 5% – для эффективной перестройки экономики нужны более высокие темпы роста. Хотя, во время войны неплохо иметь и такой рост. Мы закладываем в бюджет 1,7 трлн грн внутренних ресурсов, остальное нужно будет привлечь извне в виде грантов или займов, то есть нам не хватает около 1,57 трлн грн (около $41 млрд).

По крайней мере, часть этих денег – кредиты, которые нужно отдавать. Эти средства мы можем "проесть" на социальные расходы, или хотя бы частично направить на отрасли с мультипликаторами, которые позволят больше заработать в будущем.

В бюджете на 2024 год предусмотрено продление программы "5-7-9%", на нее выделено 18 млрд. грн . В этом году более 90% всех кредитов в стране было выдано по этой программе. Ссуды, возможно, не очень "длинные", но точно дешевле нынешней рыночной ставки;

. В этом году более всех кредитов в стране было выдано по этой программе. Ссуды, возможно, не очень "длинные", но точно дешевле нынешней рыночной ставки; Развитие индустриальных парков ( 1 млрд грн ), поддержка проектов со значительными инвестициями ( 3 млрд грн );



), поддержка проектов со значительными инвестициями ( ); Программа грантов на перерабатывающую промышленность, компенсация части стоимости сельхозтехники. Очень важно, чтобы эта программа была возрождена, на нее в 2024 году запланирован 1 млрд грн ;

; Гуманитарное разминирование – 2 млрд грн . Школьные автобусы – 1 млрд грн , аналогично расходам в 2023 году;

. Школьные автобусы – , аналогично расходам в 2023 году; Ипотечная программа "єОселя". Средств в ней пока меньше, чем нужно для компенсации разрушений и военного шока, но хорошо, что эти программы появляются в бюджете воюющей страны. Ипотека обеспечит реанимацию сферы строек и производства стройматериалов.

Кроме программ стимулирования экономики, мы должны стремиться к тому, чтобы экономический рост обеспечивал и те затраты, которые мы осуществляем. К примеру, бюджет обороны на следующий год – 1,69 трлн грн, то есть все внутренние ресурсы мы направляем на оборону. Большую их часть составляют зарплаты, но там есть и расходы на товары, и правильно было бы направить эти расходы на товары украинского производства. На мой взгляд, такой приоритет должен быть по всем расходам на нацбезопасность и оборону, а также для крупных государственных компаний. Все, что производится в Украине, должно закупаться в Украине.

"Я искренне убежден, что если госкомпании типа Укрзализныци, Нафтогаза, Энергоатома или других покупают китайские или какие-то другие товары вместо украинских, это является экономическим преступлением, потому что при покупке украинского товара до 40% его стоимости возвращается в украинский бюджет".

Когда-то даже для харьковского метрополитена покупали китайские вагоны с микроскопической разницей по сравнению с украинскими, и это было фактически прямыми потерями бюджета, кражей. Сейчас в условиях войны такое поведение - преступление против граждан.

Представим жителей Харькова, Запорожья или Никополя, которые под обстрелами производят определенную гражданскую продукцию. Если заводы там лишатся заказа, в этих городах станет очень сложно жить. Как объяснить их рабочим, что госчиновник решил оставить их без работы?

Вы заговорили об ограничении экспорта сырья. В 2000-х годах благодаря этому "поднялось" производство подсолнечного масла, в 2010-х – производство пиломатериалов. Какие отрасли могли бы сейчас "выстрелить" при грамотной государственной политике?

– Я уверен, что такой отраслью будет ОПК. На эту продукцию будет спрос, сейчас государственные и частные компании инвестируют в ОПК и военный R&D. Очевидно, что после нашей победы оружие и снаряжение, протестированное в условиях реального конфликта, будет востребованы, а Украина станет Арсеналом свободного мира - влиятельным международным производителем и экспортером оружия и военных технологий.

Это "Стугны", "Нептуны", морские беспилотники и другие образцы вооружения, которые уже сейчас доказали свою эффективность на поле боя. Я думаю, у нас достаточно технологий, чтобы обеспечить конкурентоспособность нашего ОПК в мире.

Интересный момент по семенам подсолнечника. Правильная государственная политика создала маслоэкстракционную отрасль, но мы все еще не расфасовываем растительное масло как готовый продукт в конечную тару, за нас это делают в Турции. Сама жизнь сейчас толкает аграриев в переработку зерна – оно дешевое, экспортировать его сложно, и потому есть смысл создавать перерабатывающие мощности. Надеюсь, что нынешние неблагоприятные обстоятельства для агроэкспорта приведут к появлению в Украине отрасли переработки зерна.

Некоторые получатели грантов от Минэкономики на развитие бизнеса жалуются на то, что условия договора обязывают их нанимать избыточное количество рабочих. К примеру, это актуально для тепличного бизнеса. Какая должна быть в Украине концепция – производство с максимальной удельной эффективностью и автоматизацией всех процессов, или пойдем по "социальному" пути, обеспечив работой как можно больше людей?

– Создавать рабочие места нужно через изменение структуры экономики в направлении экспортно-ориентированной перерабатывающей промышленности. Этот путь прошли послевоенные Япония, Южная Корея и Германия, обеспечив себе восстановление и экономический рост. Нам не нужно придумывать велосипед – мы должны создавать у себя перерабатывающую промышленность. Это не только о переработке зерновых в муку, кормах для животных или биоэтаноле, это вся группа С, то есть и машиностроение, и ракеты, и ОПК.

Доля перерабатывающей промышленности в ВВП в 2022 году у нас была катастрофически малой, 8% при бенчмарке в 20% по OECD. Наши соседи имеют долю перерабатывающей промышленности в районе 20%, и мы тоже должны двигаться к этому показателю. К концу существования СССР и в начале 90-х доля перерабатывающей промышленности у нас достигала 40%. Поэтому есть куда двигаться – нужно выйти хотя бы на бенчмарк OECD.

При имеющемся в стране сырье и спросе на импортные товары мы можем спокойно пополнить нашу экономику примерно 600 разными заводами по переработке сырья, разумного импортозамещения, производства товаров для экспорта и собственного потребления. Их ориентировочная стоимость – до $ 90 млрд, и это строительство обеспечит нам движение к целевым 20% переработки. Именно изменение структуры экономики решит вопрос занятости и существенно повлияет на благосостояние населения, потому что низкая доля перерабатывающей промышленности всегда коррелируется с нищетой.

Я не являюсь фанатом грантов на теплицы, и считаю, что лучше направлять дефицитный государственный ресурс на перерабатывающую промышленность, которая сейчас занимает наибольшую долю в структуре расходов на эти гранты. Многие предприятия воспользовались грантами до 8 млн. грн. на развитие переработки. Я видел новые станки лазерной резки, покрасочные камеры, пищевое оборудование, которые они купили, причем кое-где это было украинское оборудование – то есть грант использовался максимально эффективно внутри страны. В таком виде эта программа должна быть продолжена и будет приносить пользу.

К сожалению, кроме падения экономики имеем неутешительную демографическую ситуацию. В Германии и Японии после войны было достаточно трудовых ресурсов. Как нам стимулировать промышленность в условиях нехватки работников?

– Если нам удастся создать в Украине сопоставимые с соседними странами условия жизни, то люди вернутся. Для этого, по моему мнению, есть три основных фактора: безопасность, жилье и работа.

Что касается безопасности очевидно – это ВСУ, которые дадут отпор врагу;

Что касается жилья и работы - если нашу страну будут отстраивать иностранные работники из иностранных компаний с использованием производимых за границей строительных материалов, то страну они нам восстановят. Возможно, будут новые красивые дома, но страна будет пустой – в ней не будет работы, и никто не вернется сюда жить без рабочих мест;

Если мы обеспечим украинские компании и производителей стройматериалов подрядами на восстановление, появится спрос на работников, увеличится их зарплата, у человека вырастет мотивация отстраивать свой город или поселок;

После войны в Боснии и Герцеговине иностранные компании вложились в ее восстановление с использованием импортируемых строительных материалов. Это на десятилетие заморозило экономику страны, а ее население продолжает уезжать в более успешные страны. Мы не должны это повторить и должны максимально локализовать ресурсы на восстановление.

Также мы должны внедрить разнообразное и доступное страхование инвестиций от военных рисков, без этого никто не будет развивать производство. Уже сейчас усилиями Министерства экономики доступно страхование через MIGA и DFC. Уже есть первый застрахованный объект – индустриальный парк на Львовщине. Но эти компании страхуют только нерезидентов. Сделать это страхование доступным для украинских компаний призван мой законопроект 9015. К сожалению, он пока блокируется оппозицией из-за "поправочного спама".

Далее мы должны обеспечить предпринимателям доступ к "длинным" и дешевым деньгам, что государство сейчас частично делает через программу "5-7-9%". Но стратегически это нужно решать созданием банка развития или финансовым учреждением, обеспечивающим проектное финансирование.

В числе других инструментов – упрощение подключения к сетям и упрощение изменения целевого назначения земли для промышленности (законопроект 9627). Расширение локализации и программы стимулирования спроса вроде компенсаций по с/х технике или школьным автобусам. Развитие индустриальных парков. Компенсация капитальных инвестиций по налогам. И, по-моему, нам не обойтись без ограничения экспорта сырья с одновременным стимулированием построения перерабатывающих мощностей. И экспортное финансирование для товаров с высокой добавленной стоимостью.

Вы упомянули о довоенной программе частичной компенсации производителям сельхозтехники. Готовы ли заводы производить сельхозтехнику, они релокованы и способны обеспечить Украину?

- Производители работают, мощности и персонал сохранены. Конечно, в 2022-2023 гг. объемы производства меньше по сравнению с 2021-м, когда эта программа функционировала. Производители готовы, и я уверен, что запрос аграриев и их способность производить технику превысит предусмотренный в бюджете 1 млрд грн. Уже важно, что на 2024 год в бюджете есть хотя бы этот миллиард, и, надеюсь, программа заработает с самого начала следующего года.

В бюджете-2024 заложено также около 3 млрд. грн. на стимулирование спроса на украинские товары, и там четко не определено, о каких товарах идет речь. Возможно, это будет аналогом "ковидных" субсидий. На мой взгляд, было бы хорошо направить эти средства на машиностроение, отрасли коммунальной техники, спецтехники, производство лифтов или городского транспорта. Очевидно, машиностроение является одним из крупнейших мультипликаторов для экономики, поэтому я буду отстаивать стимулирование спроса на продукцию отраслей, которые обеспечат придачу и занятость населения.

Локализация и экономический протекционизм

Наши западные соседи имеют развитую промышленность – Польша, Чехия или Румыния производят автомобили и обширную номенклатуру промышленных товаров. Как считаете, Украине целесообразнее "заходить" в отрасли, не занятые нашими соседями, или мы должны их догонять, эволюционируя от простого машиностроения до производства условно космических кораблей?

- ЕС ежегодно импортирует из третьих стран товаров перерабатывающей промышленности на € 4,7 трлн, или 22 наших ежегодных ВВП. Поэтому нам хватит "ниш" на европейском рынке еще на несколько десятилетий.

Евросоюз сейчас задумывается над понятием стратегической автономии, он стремится снизить свою зависимость от длинных цепей поставок и продукции из недемократических стран. Здесь у Украины есть хороший потенциал, мы можем заместить для ЕС товары, которые раньше туда поставляли Россия и Беларусь. Самый быстрый рост перерабатывающей промышленности я вижу в четырех гражданских и одном военном факторе:

Переработка сырья. Мы экспортируем 52% сырья в необработанном виде. Этот потенциал лежит у нас под ногами. Нам его не нужно импортировать, как Японии, например; Использование существующего отраслевого спроса. Мы уже имеем больших потребителей продукции из того же агросектора. Он на выходе выдает сырье, но потребляет значительное количество импортных товаров – семена, СЗР , агротехника, топливо. Соответственно, правильная государственная политика должна направлять этот спрос на производство украинских товаров. Как пример, благодаря программе частичной компенсации стоимости сельхозтехники производство в отрасли выросло вдвое за 2017-2021 гг; Публичные закупки. Украина здесь среди мировых антилидеров, у нас средний уровень проникновения импорта в публичные закупки составляет 38%, тогда как в мире - 7%. Это очень неэффективно, поэтому должны сохранить положительные наработки системы "Прозорро", одновременно откалибровав политику публичных закупок таким образом, чтобы приоритет имели внутренние производители. Напомню, до 40% стоимости купленного украинского товара возвращается государству в виде налогов, и потому выгоднее купить украинский товар, условно на 20% дороже китайского. Это выгодно даже без учета дополнительных рабочих мест и сопутствующих экономических параметров; Замещение импорта России и Беларуси как на украинском рынке, так и для стран-партнеров; Пятым, военным направлением является развитие ОПК. Здесь у нас есть хороший потенциал разработки современных высокотехнологичных товаров, которые сможем экспортировать после Победы.

Из закона о локализации были исключены товары производства США и ЕС. Изменило ли это концепцию всей инициативы и считаете ли возможным возвращение к этому вопросу через некоторое время?

– При его принятии мы были вынуждены пойти на определенные компромиссы не только для ЕС и США, а для стран-подписантов соглашения ВТО о публичных закупках. Украина вступила в это соглашение на очень невыгодных для себя условиях. Это очень плохо и является примером ситуации, когда условный украинский чиновник сдает национальный интерес в погоне за хорошей фотографией с еврокомиссаром.

Другие страны, имплементировавшие это соглашение, представляли огромный список дополнительных условий с перечнем товаров-исключений и указанием переходных периодов на многие годы. Фактически Украина в одностороннем порядке открыла свой рынок публичных закупок - вообще-то так не делается.

Локализация в законодательном понимании сейчас – это требование иметь местную составляющую при публичных закупках ряда товаров машиностроения – железнодорожной и коммунальной техники, городского транспорта, энергетического оборудования. Мы обезопасили украинский рынок от прямого импорта таких товаров из Китая, Турции и стран СНГ. Сейчас мы видим прогресс на примере коммунальной техники – бывшие ее импортеры начали локализовать свою технику украинскими комплектующими по требованию этого закона. Снабжены заказами и производители городского транспорта.

Откровенно говоря, во время принятия закона я думал, что кто-то из импортеров локализует технику, а большинство переключится на европейскую или уйдет в сегменты бизнеса, не связанные с публичными закупками. Но нет. Мой последний опыт общения с рынком свидетельствует, что подавляющее большинство поставщиков реально частично локализуют технику.

В коммунальной технике небольшие проценты локализации обеспечиваются через навесное оборудование – щетки, ковши и т.д. Это создало рынок навесного оборудования украинского производства, и его производители радуются новым заказам.

Те, кто мыслит более стратегически, уже инвестируют в производство машин, мусоровозов, бульдозеров, коммунальной техники. Они уже работают над тем, чтобы на последующие годы быть способны достичь процента локализации в 15% в 2023 году, 20% в 2024 году, и так пока не дойдет до 40%.

Не всем импортерам нравятся нормы этого закона, но они его выполняют.

Закон о локализации на примере коммунальной техники заработал ровно таким образом, как мы хотели, чтобы он заработал. То есть те, кто раньше импортировал технику, начали ее локализовать. Украинские производители получили больший и лучший доступ к публичным закупкам. И это хорошо. Потому что они приносят государству большую пользу, чем импортеры, создавая рабочие места и платя налоги.

Да, есть попытки обойти этот закон. Есть компании, которые, например, привозят в Украину турецкие автобусы и заявляют определенный уровень локализации, хотя этот автобус приехал в Украину своим ходом и реальной локализации там нет. Мы сейчас формируем определенный набор мер для того, чтобы привлечь к ответственности допускающих мошенничество поставщиков и заказчиков, сознательно покупающих укомплектованный турецкий автобус.

В Украине боятся слова "лоббизм". Как считаете, как важно создавать репрезентативные органы для украинского производителя, которые будут продвигать важные отраслевые решения? Насколько это синхронизировано с европейской практикой, где давно существует институт лоббизма?

- В силу нашей истории украинцы не слишком склонны объединяться вокруг творческих целей, скорее мы объединяемся для противостояния врагу, и в этом мы не отличаемся от других стран. Мы сейчас наблюдаем в Украине процессы, которые Фридрих Лист описывал в немецкой промышленности в 19 веке.

Выкристаллизовать суть претензии может бизнес-сообщество, которое дает государству понятного собеседника по обсуждению беспокоящих промышленников вопросов. Поэтому производители должны быть членами отраслевых объединений и проявлять свою активность в рамках этих объединений, тогда государство сможет эффективно вести диалог по вопросам, беспокоящим промышленников.

Индустриальные парки и инициатива общин

Что мы имеем в госбюджете на 2024 год по индустриальным паркам, какие изменения к 2022 году и довоенному периоду?

– В бюджете на 2024 год предусмотрен 1 млрд грн на развитие инфраструктуры индустриальных парков, такие средства будут выделены впервые – раньше эта статья расходов не финансировалась. Была попытка выделить их с 2021 года на 2022 год, но из-за российского вторжения эти деньги перенаправили на нужды обороны.

По моему мнению, правительство должно использовать эти средства на инфраструктуру индустриальных парков - подстанции, линии электропередач, газопроводы, промышленную инфраструктуру, а также предусмотреть определенные обязательства для компаний, которые будут использовать эти средства. Если индустриальный парк привлекает финансирование от государства, он должен нести обязательство в виде уплаты налогов, как это работает с грантами, или, что лучше, обязаться привлечь как минимум два предприятия в качестве резидентов индустриального парка.

Параметром предоставления государственной поддержки для индустриального парка могло бы стать софинансирование от громад. Это демонстрировало бы реальное желание общин развивать индустриальный парк на своей территории. С другой стороны, это увеличило бы объем инвестиций в промышленную инфраструктуру.



Также во время войны были введены фискальные стимулы для резидентов индустриальных парков – льгота по импортным пошлинам, импортному НДС на производственное оборудование и право 10 лет не платить налог на прибыль при условии реинвестирования в производство. Кроме того, мы предоставили общинам право отменять и уменьшать до нуля местные налоги на землю и недвижимость под ИП, это доступный нам набор фискальных стимулов.

Уже во время военного положения правительство разрешило общинам финансировать строительство инфраструктуры для индустриальных парков из собственных средств. Сейчас у них есть ограничения на капитальные расходы, им запрещено производить значительную часть капитальных расходов, но строительство инфраструктуры для ИП разрешено. Поэтому в случае, если община имеет средства и желает финансировать на своей территории индустриальный парк, она может это сделать без каких-либо препятствий.

Насколько совершенно законодательство по ИП, которые можно добавить антикоррупционные предохранители?

- Пока практика развития ИП не выявила никаких нарушений, которое потребовали бы дополнительных предохранителей или изменений законодательства. Нормы подготовлены достаточно качественно, в том числе потому, что их "выписывали" фискалы. Они боялись, что индустриальные парки позволят уклоняться от налогов, поэтому максимально лишили предприятия возможности манипулировать льготами. К примеру, импортированное со льготами оборудование должно не менее 5 лет использоваться именно этим предприятием конкретно в ИП, иначе нужно будет вернуть государству объем льгот.

"Изменения в законодательство об индустриальных парках я вижу в плоскости реагирования на реальный опыт их работы. Это специфические проблемы: может ли, например, одно юридическое лицо быть одновременно инициатором ИП, управляющей компанией и ее участником? Или такой вопрос: если инициатор индустриального парка – Обанкротившаяся ЮО или владелец решил ее продать, то как быть с самим ИП? Когда писали закон, такой практики не было. Сейчас индустриальные парки развиваются, появляются реальные жизненные вопросы, готовим на них ответы".

Война сильно поменяла украинскую экономику. Часть ИП по-прежнему не функционировала, а сейчас тем более будет простаивать в регионах с военными рисками. Будет ли пересмотр ИП и лишение части из них этого статуса, и планируется ли открытие новых ИП в более безопасных регионах?

– Индустриальный парк является инструментом общины. Она получает шанс использовать этот законодательный механизм для активизации экономической жизни на своей территории. Это не инструмент непосредственного действия.

То есть общине дают удочку вместо рыбы?

– Безусловно. Но если нет озера, то с одной удочкой ничего не поймаешь, сколько ни бегай по полю. К примеру - в Украине зарегистрированы индустриальные парки с ближайшей электрической опорой в 100 км от этого ИП. Есть ли у него шансы принести пользу обществу там, где он находится? Практически нет, потому что инвестиции в построение электросетей на такое огромное расстояние будут неподъемными для общины, а государство вряд ли может сейчас выделить ей столько средств.

На данном этапе развития индустриальных парков я верю в состоявшиеся общины, которые имеют собственные средства и готовы их инвестировать в промышленную инфраструктуру, а также обладают достаточным кадровым и организационным потенциалом. Такая община может получить часть необходимой суммы от государства и усилить ее своими средствами. Что самое важное, такое сообщество будет работать над вовлечением резидентов в свой ИП, потому что вряд ли после появления ИП в реестре к нему обратится крупная транснациональная корпорация с предложением построить свой завод.

Я верю, например, в большие общины типа Львова, Винницы или Белой Церкви. Очевидно, что сейчас у Львова или Винницы, или, скажем, Ровно, есть больше возможностей для развития ИП по сравнению с Днепром, где война значительно ближе. Хотя и в индустриальный парк в Днепре, конечно, тоже верю. К сожалению, прилетает повсюду, и большинство предпринимателей рассматривают именно безопасные площадки для инвестиций, успехи на которых, я считаю, мы увидим в скором времени.