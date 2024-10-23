К программе компенсации покупки отечественной техники уже присоединились первые банки

Министерство экономики подписало первые меморандумы с банками по программе частичной компенсации стоимости техники и оборудования украинского производства. Первыми партнерами стали Sky Bank и Банк Восток.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметила министр экономики Юлия Свириденко, это означает, что уже совсем скоро покупатели украинской техники и оборудования смогут подавать заявки на компенсацию через эти финучреждения.

"До конца недели ожидаем подписание меморандумов еще с несколькими банками. Призываю банковские учреждения более активно приобщаться к программе. Эта программа — возможность совместно поддержать наших производителей и дать стимул к покупке их продукции", — добавила глава Минэкономики.

В чем состоит роль уполномоченных банков в программе

Согласно сообщению Минэкономики, через уполномоченные банки производится выплата компенсации за приобретенную технику. Вот как это работает:

банки принимают заявки от покупателей, проверяют документы, подтверждающие покупку;

передают списки заявителей в Минэкономики для проверки;

открывают счета, на которые Минэкономики перечисляет денежные средства;

перечисляют компенсации по счетам покупателей.

Напомним, в первый перечень техники и оборудования отечественного производства, покупателям которых государство будет возвращать 15%, вошла продукция 9 украинских производителей. Это автобусы, грузовики, лифты, всевозможное оборудование. Далее перечень будет пополняться.

Решение о запуске новой программы поддержки производителей программы компенсаций Кабинет министров принял 24 сентября 2024 года. Покупатели могут получить 15% компенсации (без учета НДС) за покупку энергетического, колесного, строительного и специального оборудования. Программа стимулирует увеличение внутреннего спроса на товары украинского производства.

Напомним, перечень украинской сельскохозяйственной техники и оборудования украинского производства, стоимость которых частично компенсируется на уровне 25%, в рамках государственной программы поддержки сельхозпроизводителей расширен до 11 314 номенклатурных единиц.

Как принять участие в программе

Для производителей, чтобы принять участие в программе нужно:

Подать электронную заявку в Минэкономики.

Предоставить информацию о степени локализации, калькуляции себестоимости и технологических операциях, расчете удельного веса затрат на оплату труда.

После проверки Минэкономики товары будут включены в публичный перечень, информация по которому будет передаваться банкам для реализации программы.

Для покупателей:

оплатить технику и оборудование через уполномоченный банк;

подать в банк заявление на компенсацию вместе с копией платежного документа и актом приема-передачи.

Компенсацию на товары, приобретенные до 1 декабря 2024 года, можно получить в текущем году, при подаче заявки до 5 декабря. На технику, приобретенную после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году. Финансирование зависит от очередности поступления заявок и наличия бюджета.

Справка

Программа частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства реализуется в рамках "Сделано в Украине".

Государственная политика "Сделано в Украине", начатая президентом Украины, имеет за цель привлечение инвестиций для развития украинских производителей, увеличения производства продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирования спроса на украинские товары. Ведь поддержка производителей – это увеличение производства, стабильная экономика, новые рабочие места, деньги в бюджет и поддержка ВСУ.