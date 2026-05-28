Комфорт замість задухи: "Укрзалізниця" запустила перші регіональні поїзди з кондиціонерами

"Укрзалізниця" запустила регіональні поїзди з кондиціонерами / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" вперше встановила системи кондиціонування повітря в регіональних електропоїздах. Оновлене обладнання вже працює у складах, які курсують за маршрутами Рівне — Львів — Рівне та Київ — Хмельницький — Київ. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Залізничники самостійно відремонтували та модернізували ці два електропоїзди моделей ЕР9М-502 та ЕР9Е-630 на власних виробничих потужностях компанії.

поїзд ЕР9М-502
поїзд ЕР9М-502 / Укрзалізниця

Ці рейси є альтернативою поїздам далекого сполучення для подорожей між Києвом та Львовом. Пасажири можуть скористатися маршрутом з пересадкою в Хмельницькому: спочатку регіональним поїздом №857К Київ — Хмельницький, а потім поїздом №825 Хмельницький — Тернопіль — Львів. Час очікування між цими рейсами становить близько 2 годин. Квитки на регіональні поїзди продаються в мобільному застосунку Укрзалізниці у розділі "Дальні".

Зазначені рейси виконуються у межах нової програми державного замовлення внутрішніх залізничних пасажирських перевезень. Вона є прототипом європейської моделі PSO (Public Service Obligation) — системи державного замовлення соціально важливих послуг транспорту, яка формує прогнозоване фінансування пасажирських перевезень на залізниці.

З початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця модернізувала 52 електропоїзди. Зараз працівники компанії завершують ремонт ще одного поїзда з кондиціонером, який вийде на маршрути в Одеській області. До кінця року залізничники планують оновити ще понад 5 поїздів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила у перший рейс новий флагманський поїзд "Сакура", до складу якого увійшли сучасні пасажирські вагони українського виробництва. 

Автор:
Тетяна Ковальчук