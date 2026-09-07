Після указу Путіна про націоналізацію заводів, що потрапили під удари дронів, "Лукойл" обіцяє за три тижні відремонтувати НПЗ

Російська компанія "Лукойл" може за два-три тижні відновлювати роботу нафтопереробних заводів (НПЗ) після атак українських дронів.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

"Ми вживаємо всіх вичерпних заходів, щоб заводи працювали. Не завжди це виходить у найкоротший термін, але нам двох-трьох тижнів вистачає для того, щоб відновитись", — заявив засновник нафтової компанії Вагіт Алекперов.

Заява глави "Лукойлу" пролунала після того, як Володимир Путін підписав указ, який дозволяє передавати державі підприємства та об'єкти, які потрапили під удари дронів. Згідно з документом, "об'єкти критичної інфраструктури" можуть переходити до "тимчасового управління" Росмайна у разі «неприйняття чи несвоєчасного вжиття заходів щодо забезпечення» їхньої «безпеки», «порушення вимог щодо забезпечення безпеки», або неефективних заходів щодо припинення загроз нападу дронів. Також підставою для вилучення може стати «невідновлення чи невчасне відновлення» об'єктів.

Після цього російська влада визначилася з переліком компаній, до яких буде пред'явлено претензії у зв'язку з указом Путіна. Сам список підприємств та об'єктів секретний, проте відомо, що у ньому 167 позицій.

Збройні сили України продовжують регулярно завдавати ударів по російським нафтозаводам. На початок вересня всі найбільші НПЗ "Лукойлу" зупинилися через атаки. За даними Reuters, 26 серпня припинив переробку нафти "Нижегороднафтооргсинтез" (НОРСІ), що входить до топ-5 за потужністю в Росії та займає друге місце з виробництва бензину.

Після його зупинки тепер усі основні російські НПЗ компанії "Лукойл" виведені з ладу.

Пермський НПЗ припинив переробку після атаки 21 серпня, а Волгоградський – ще 31 липня.