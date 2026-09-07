После указа Путина о национализации попавших под удары дронов заводов "Лукойл" обещает через три недели отремонтировать НПЗ

Российская компания "Лукойл" может через две-три недели возобновлять работу нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) после атак украинских дронов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

"Мы принимаем все исчерпывающие меры, чтобы заводы работали. Не всегда это выходит в кратчайшие сроки, но нам двух-трех недель хватает для того, чтобы восстановиться", - заявил основатель нефтяной компании Вагит Алекперов.

Заявление главы "Лукойла" прозвучало после того, как Владимир Путин подписал указ, позволяющий передавать государству предприятия и объекты, попавшие под удары дронов. Согласно документу, "объекты критической инфраструктуры" могут переходить к "временному управлению" Росимущества в случае "непринятия или несвоевременного принятия мер по обеспечению" их "безопасности", "нарушения требований по обеспечению безопасности", или неэффективных мер по пресечению угроз нападения дронов. Также основанием для изъятия может стать «невосстановление или несвоевременное восстановление» объектов.

После этого российские власти определились с перечнем компаний, к которым будут предъявлены претензии в связи с указом Путина. Сам список предприятий и объектов секретен, однако известно, что на нем 167 позиций.

Вооруженные силы Украины продолжают регулярно наносить удары по российским нефтезаводам. К началу сентября все крупнейшие НПЗ "Лукойла" остановились из-за атак. По данным Reuters, 26 августа прекратил переработку нефти "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ), которая входит в топ-5 по мощности в России и занимает второе место по производству бензина.

После его остановки теперь все основные российские НПЗ компании "ЛУКойл" выведены из строя .

Пермский НПЗ прекратил переработку после атаки 21 августа, а Волгоградский – еще 31 июля.