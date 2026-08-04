Атаки РФ на порти загрожують аграріям збитками до $3 млрд

Наслідки російських ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси для експорту агропродукції та можливі кроки міжнародних партнерів щодо підтримки українських виробників стали ключовою темою зустрічі Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького з Надзвичайним і Повноважним Послом Іспанії в Україні Рікардо Лопесом-Арандою Хагу.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

Морський шлях залишається критично важливим для українського агроекспорту, адже саме через чорноморські порти відвантажується близько 90% зернових та олійних культур.

За словами Висоцького, залізничні, автомобільні та дунайські маршрути фізично не здатні повністю замінити морське сполучення і навіть за найоптимістичнішого сценарію забезпечать лише 45–50% необхідних обсягів.

Дефіцит сховків та додаткові витрати аграріїв

Використання альтернативної логістики коштуватиме сільгоспвиробникам додатково 50–70 євро на кожній тонні продукції, а загальні втрати аграрного сектору України можуть становити від 1,5 до 3 мільярдів доларів.

Окрім того, через атаки РФ уже восени країна може зіткнутися з дефіцитом потужностей для зберігання врожаю на рівні 11 мільйонів тонн. Для мінімізації ризиків Мінагрополітики працює над забезпеченням фермерів тимчасовими засобами зберігання, зокрема зерновими рукавами, та розробляє механізми доступного кредитування.

У свою чергу Посол Іспанії запевнив у незмінній підтримці України та зазначив, що іспанський уряд готовий розглядати можливості допомоги у розвитку альтернативної логістики, підтримці експорту та реалізації спільних проєктів для зміцнення глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України тимчасово скоригував мінімально допустимі експортні ціни на окремі види агропродукції, щоб запобігти зупинці експорту зернових та олійних культур на тлі російського терору в Чорному морі.