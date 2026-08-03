Уряд ухвалив перше рішення для підтримки аграріїв через російський терор у Чорному морі

Кабінет Міністрів України тимчасово скоригував мінімально допустимі експортні ціни на окремі види агропродукції, щоб запобігти зупинці експорту зернових та олійних культур.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву премʼєр-міністра Сергія Корецького.

Уряд ухвалив це рішення як перший крок у межах екстреного пакету підтримки аграріїв через російські загрози в Чорному морі. Через зростання вартості логістики та падіння закупівельних цін усередині країни раніше встановлені планки стали недосяжними для укладання нових контрактів.

"Це рішення допоможе розблокувати виробникам можливість продавати й експортувати свою продукцію. Це один із практичних кроків підтримки наших виробників та експортерів, узгоджених із представниками галузі напередодні", — зазначив очільник уряду.

Крім цього, прем'єр-міністр доручив невідкладно підготувати план розвитку переробки української агропродукції, щоб збільшити випуск товарів із доданою вартістю всередині країни.

Наразі Мінагрополітики моніторить ситуацію щоденно, а уряд готує наступні рішення для стабілізації агросектору.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що через ускладнення морського експорту аграріям можуть продовжити пільгові кредити, розширити державні гарантії та пом’якшити банківські вимоги, щоб забезпечити фінансування осінньої посівної та підготовку до весняної кампанії 2027 року.