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Правительство приняло первое решение для поддержки аграриев через российский террор в Черном море

Сергей Корецкий
Правительство приняло первое решение для поддержки аграриев через российский террор в Черном море / Правительственный портал

Кабинет Министров Украины временно скорректировал минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды агропродукции, чтобы предотвратить остановку экспорта зерновых и масличных культур.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Правительство приняло это решение как первый шаг в рамках экстренного пакета поддержки аграриев из-за российских угроз в Черном море. Из-за роста стоимости логистики и падения закупочных цен внутри страны ранее установленные планки стали недосягаемыми для заключения новых контрактов.

"Данное решение поможет разблокировать производителям возможность продавать и экспортировать свою продукцию. Это один из практических шагов поддержки наших производителей и экспортеров, согласованных с представителями отрасли накануне", - отметил глава правительства.

Кроме того, премьер-министр поручил безотлагательно подготовить план развития переработки украинской агропродукции, чтобы увеличить выпуск товаров с добавленной стоимостью внутри страны.

Пока Минагрополитики мониторит ситуацию ежедневно, а правительство готовит следующие решения для стабилизации агросектора.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за осложнений морского экспорта аграриям могут продлить льготные кредиты, расширить государственные гарантии и смягчить банковские требования, чтобы обеспечить финансирование осенней посевной и подготовку к весенней кампании 2027 года.

Автор:
Максим Кольц