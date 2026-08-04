Атаки РФ на порты угрожают аграриям убытками до $3 млрд

Последствия российских ударов по портовой инфраструктуре Одессы для экспорта агропродукции и возможные шаги международных партнеров по поддержке украинских производителей стали ключевой темой встречи Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого с Чрезвычайным и Полномочным Послом Испании в Украине Рикардо Лопесом-Арандой Хагу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Морской путь остается критически важным для украинского агроэкспорта, ведь именно через черноморские порты отгружается около 90% зерновых и масличных культур.

По словам Высоцкого, железнодорожные, автомобильные и дунайские маршруты физически не способны полностью заменить морское сообщение и даже при самом оптимистическом сценарии обеспечат лишь 45–50% необходимых объемов.

Дефицит укрытий и дополнительные расходы аграриев

Использование альтернативной логистики обойдется сельхозпроизводителям в дополнительно 50–70 евро на каждой тонне продукции, а общие потери аграрного сектора Украины могут составлять от 1,5 до 3 миллиардов долларов.

Кроме того, из-за атак РФ уже осенью страна может столкнуться с дефицитом мощностей для хранения урожая на уровне 11 миллионов тонн. Для минимизации рисков Минагрополитики работает над обеспечением фермеров временными средствами хранения, в частности зерновыми рукавами, и разрабатывает механизмы доступного кредитования.

В свою очередь, Посол Испании заверил в неизменной поддержке Украины и отметил, что испанское правительство готово рассматривать возможности помощи в развитии альтернативной логистики, поддержке экспорта и реализации совместных проектов для укрепления глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины временно скорректировал минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды агропродукции, чтобы предотвратить остановку экспорта зерновых и масличных культур на фоне российского террора в Черном море.