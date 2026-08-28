Цена украинской пшеницы резко выросла: что происходит с экспортом

Закупочные цены на украинскую продовольственную пшеницу 2-го и 3-го класса в румынском порту Констанца за неделю выросли на $7–10 за тонну – до $245–255/т на условиях DAP. Рост поддерживают проблемы с логистикой, перенаправление экспортных потоков и повышение мировых котировок.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба "Зерновой биржи".

Пшеница из Украины дорожает

Рост цен происходит на фоне проблем с логистикой и мировых биржевых котировок. Одним из ключевых факторов стало исчерпание Украиной квот на беспошлинные поставки пшеницы в ЕС. Поэтому закупки на западной границе приостановились, а часть экспортных потоков переориентировали на дунайские порты и Констанцу.

В условиях блокады украинских черноморских портов Констанца остается важным хабом для загрузки крупнотоннажных судов.

В то же время транспортировку через дунайские порты затрудняют низкий уровень воды, российские обстрелы и очередь из более 50 судов возле Сулинского канала. Это увеличивает затраты на простои и делает поставки на условиях DAP Констанца более привлекательными для участников рынка.

Дополнительная поддержка цен обеспечивает рост мировых котировок, дефицит качественной продовольственной пшеницы и готовность импортеров компенсировать высокие логистические затраты.

Ожидается, что подорожание пшеницы на базисе DAP Констанца будет поддерживать и закупочные цены на украинском рынке.

Ранее сообщалось, что Украина способна экспортировать около 4,5 млн тонн грузов ежемесячно благодаря альтернативной логистике, охватывающей Дунайские порты, железную дорогу и автомобильный транспорт. Этот объем покрывает большую часть из 6 млн. тонн, которые обычно обеспечивал украинский морской коридор.