Доходы от российских активов: Украина получила уже 90% средств

Украина уже получила 45 миллиардов долларов, что составляет 90% запланированных средств, полученных за счет доходов от замороженных активов России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Министерство финансов по итогам встреч на Весеннем собрании МВФ и Всемирного банка.

Глава ведомства Сергей Марченко поблагодарил международных партнеров за внедрение механизма ERA Loans.

Министр подчеркнул, что в условиях войны стабильная и предполагаемая финансовая помощь остается жизненно важной для украинской экономики, поскольку Россия продолжает наносить стране масштабный ущерб.

По его словам, необходимо ускорить создание полноценного механизма направления самих российских активов на нужды Украины.

Эти ресурсы должны стать важным источником финансирования восстановления, потребности которого в ближайшее десятилетие превышают 588 млрд. долларов США.

Замороженные активы РФ

Напомним, после саммита в Брюсселе 23 октября 2025 г. лидеры ЕС решили отложить принятие решения об использовании замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требовавшая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

12 декабря Европейский Союз согласился заморозить хранящиеся в Европе активы российского центрального банка на неопределенный срок. Это решение устраняет существенное препятствие для использования этих средств для финансовой поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

В прошлом году лидеры ЕС проголосовали за передачу Европейской комиссии чрезвычайных полномочий, позволяющих сохранять российские государственные активы. замороженными на неопределенный срок .