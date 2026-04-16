Украина получила 752 млн фунтов стерлингов от Великобритании в пределах ERA

Украина получила последний транш от Великобритании в размере 752 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно около 1 млрд долларов США, в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Финансирование предоставлено за счет доходов от обездвиженных российских суверенных активов и будет направлено на усиление обороноспособности Украины и обеспечение приоритетных потребностей сектора безопасности и обороны.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул, что поддержка Великобритании последовательна и системна, в частности в условиях длительной полномасштабной войны. По его словам, средства имеют целевое назначение и будут использоваться для финансирования ключевых оборонных нужд государства.

Напомним, 1 марта 2025 года Министр финансов Украины Сергей Марченко и канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз подписали соглашение о предоставлении Украине 2,26 млрд фунтов стерлингов (приблизительно 3 млрд долларов США) на оборонные нужды.

Первые два транша общим объемом 1,5 млрд. фунтов стерлингов Украина получила в марте и апреле 2025 года.

В общем, средства являются частью механизма ERA стран G7 объемом 50 млрд долларов США. Кредит подразумевает обслуживание и погашение за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. Срок финансирования составляет 30 лет.

По состоянию на октябрь в рамках инициативы ERA удалось привлечь от ЕС 14 млрд евро .