Україна отримала 752 млн фунтів стерлінгів від Великої Британії в межах ERA

Україна отримала останній транш від Великої Британії обсягом 752 млн фунтів стерлінгів, що еквівалентно близько 1 млрд доларів США, у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Фінансування надано за рахунок доходів від знерухомлених російських суверенних активів і буде спрямовано на посилення обороноздатності України та забезпечення пріоритетних потреб сектору безпеки і оборони.

Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив, що підтримка Великої Британії є послідовною та системною, зокрема в умовах тривалої повномасштабної війни. За його словами, кошти мають цільове призначення і використовуватимуться для фінансування ключових оборонних потреб держави.

Нагадаємо, 1 березня 2025 року Міністр фінансів України Сергій Марченко та канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз підписали угоду про надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 3 млрд доларів США) на оборонні потреби.

Перші два транші загальним обсягом 1,5 млрд фунтів стерлінгів Україна отримала у березні та квітні 2025 року.

Загалом кошти є частиною механізму ERA країн G7 обсягом 50 млрд доларів США. Кредит передбачає обслуговування та погашення за рахунок майбутніх доходів, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Термін фінансування становить 30 років.

Станом на жовтень загалом у межах ініціативи ERA вдалося залучити від ЄС 14 млрд євро.