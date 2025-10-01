В госбюджет Украины поступило €4 млрд от ЕС за счет замороженных активов РФ

Сегодня Украина получила от Европейского Союза транш в размере 4 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). В общей сложности от ЕС уже привлечено 14 млрд евро из предусмотренных 18,1 млрд, остальные средства ожидают до конца 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства финансов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что привлеченное финансирование может быть направлено на приоритетные расходы госбюджета, в частности в социальной сфере, военной и восстановления страны.

По его словам, Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине – 62,5 млрд евро. Средства ERA стали важным инструментом обеспечения бюджетных нужд в 2025 году.

"Благодарен Еврокомиссии за понимание потребностей Украины и проактивную позицию в этом вопросе. Дальнейшее использование замороженных активов РФ для нужд Украины остается в повестке дня встреч с европейскими коллегами", – отметил он.

Заметим, механизм G7 ERA объемом до 50 млрд долларов США предусматривает предоставление Украине кредита, погашаемого за счет прибылей из замороженных российских суверенных активов. В 2024-2025 годах страны G7 и ЕС уже предоставили Украине почти 28 млрд. долларов США финансирования в рамках ERA.

Без учета сегодняшнего транша, всего в рамках инициативы ERA удалось привлечь от ЕС 10 млрд евро. Ожидается, что остальные средства от ЕС Украина будет получать частями до конца 2025 года.

Напомним, в начале сентября Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере €1 млрд в рамках программы ERA Loans.