Доходи від заморожених російських активів: Україна отримала вже 90% коштів

долари
До бюджету надійшло вже 45 мільярдів доларів / Depositphotos

Україна вже отримала 45 мільярдів доларів, що становить 90% від запланованих коштів, отриманих за рахунок доходів від заморожених активів Росії. 

Як пише Delo.ua, про це повідомило Міністерство фінансів за підсумками зустрічей на Весняних зборах МВФ та Світового банку.

Очільник відомства Сергій Марченко подякував міжнародним партнерам за впровадження механізму ERA Loans.

Міністр підкреслив, що в умовах війни стабільна та передбачувана фінансова допомога залишається життєво важливою для української економіки, оскільки Росія продовжує завдавати країні масштабних збитків.

За його словами, необхідно пришвидшити створення повноцінного механізму спрямування самих російських активів на потреби України.

Ці ресурси мають стати важливим джерелом фінансування відбудови, потреби якої в найближче десятиліття перевищують 588 млрд доларів США.

Заморожені активи РФ

Нагадаємо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня 2025 року лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагала гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

12 грудня Європейський Союз погодився заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі, на невизначений термін. Це рішення усуває суттєву перешкоду для використання цих коштів для фінансової підтримки України у боротьбі проти російської агресії.

Торік лідери ЄС проголосували за передачу Європейській комісії надзвичайних повноважень, які дозволять зберігати російські державні активи замороженими на невизначений термін.

Автор:
Тетяна Бесараб