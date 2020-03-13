Одесский рынок "Седьмой километр" не стал останавливать работу из-за коронавируса

Промтоварный рынок "Седьмой километр", расположенный в Одессе, не планирует приостанавливать работу из-за карантина, введенного местными органами власти, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Одессе.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба ООО "Промтоварный рынок".

"Седьмой километр" работает как обычно. График работы рынка остался без изменений", — говорится в сообщении.

Промтоварный рынок "Седьмой километр" — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе.

На рынке работают около 60 тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. На территории располагаются автостанция, банк, сеть кафе и ресторанов, а также отделение полиции, пожарная часть, 3 медпункта и скорая помощь.

Ежедневно промтоварный рынок "Седьмой километр" посещают до 200 тысяч человек.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

11 марта из-за распространения в Европе китайского коронавируса в Украине введен карантин по всей стране.