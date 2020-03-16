В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

В понедельник, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

"Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции. Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидаем в ближайшее время", — говорится в сообщении администрации.

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Если результаты анализа будут положительными, то это будет вторая смерть в Украине пациента, больного COVID-19. Первый летальный случай в Украине от коронавируса, как известно, произошел в Житомирской области.

Напомним, с 14 марта 2020 года на всей территории Черновицкой области ввели чрезвычайную ситуацию в целях борьбы с коронавирусом. Также напомним, что в понедельник, 16 марта, первых два случая заражения коронавирусом были зафиксированы в Киеве.