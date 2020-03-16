В Киеве зафиксировано 2 случая коронавируса

В Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции. Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ на своей странице в Facebook.

"В Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции", — идет речь в сообщении.

Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 — летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

А с 17 марта 2020 года киевская власть усиливает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.

Читайте также: Коронавирус в Украине: самая важная информация

Отметим, что по состоянию на 06:00 16 марта 2020 года, в мире насчитывалось 168 тысяч 768 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, количество жертв инфекции достигло 6 тысяч 510 человек, поправились более 76,8 тысяч человек.