В Беларуси после задержания в больнице умер 25-летний мужчина — СМИ

В больнице скончался задержанный 9 августа 25-летний житель Гомеля (Беларусь) Александр Вихор. По словам его матери, мужчина не участвовал в акции протеста против предварительных результатов президентских выборов, а ехал к своей девушке.

Об этом сообщает белорусская "Радыё Свабода".

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"Саша был в одном из автозаков… Он не принимал участия в акциях. Поехал в воскресенье (9 августа, в день президентских выборов в Беларуси — Delo.ua) к девушке. Его поймали где-то в центре, когда его пересадили в другую машину. Он написал мне, что его схватили ... И все. Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не давали. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге", — рассказала женщина.

По ее словам, у Александра были проблемы с сердцем. Когда он долгое время находился в закрытой машине в очереди в СИЗО, ему стало плохо.

"Он кричал, просил о помощи ... А конвой счел его неадекватным и отвез в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не в психике ... Ему вызвали скорую и отвезли в ближайшую больницу — туберкулезную, рядом с психиатрией ... Там Сашу пытались спасти, но не спасли, потому что, как мне сказали, его уже доставили в больницу в состоянии клинической смерти", — рассказала она.

Тело сына в морге женщина не видела, но предполагает, что он был сильно избит. Как сообщает издание, официальных комментариев МВД и Следственного комитета Гомельской области пока нет.

Напомним, что во многих городах Беларуси четвертый день продолжаются уличные акции протеста, перерастающие противостояние их участников с силовиками. Для разгона людей правоохранители и ОМОН применяют дубинки, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.

В МВД Беларуси сообщают о 6 тысячах задержанных за три дня акций протеста. При этом правозащитники не могут оперативно проверить эту информацию и составить списки тех, кого задержали силовики. Издание "Наша Нива" пишет, что количество задержанных может быть занижено. Также официально подтверждена гибель одного участника протестов. В то же время, по данным правозащитного центра "Весна", в результате стычек погиб еще один человек — мужчина попал под автозак. Однако, в официальных источниках эту информацию опровергают.

Напомним, что в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси сообщили, что согласно предварительным итогам голосования 9 августа, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Кандидат Анна Канопацкая набрала 1,68% голосов, Андрей Дмитриев — 1,21%, Сергей Черечень — 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.