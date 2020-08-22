Зеленский осудил избиения протестующих в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Беларусь должна найти спокойный формат диалога, чтобы выйти из сложного положения в стране.

Об этом он заявил в субботу, 22 августа, в интервью телеканалу "Украина 24".

"Самое главное — это отношения между народами, главнее, чем отношения между правлениями. Надо найти спокойный формат диалога, не дубинками, извините. Надо найти формат диалога и выйти из того сложного положения в Беларуси", — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что МИД Украины готовит предложения по развитию украинско-белорусских отношений.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Украине и странам Запада ответственностью за "разжигание беспорядков" в его стране.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По окончательным результатам, за действующего главу государства Александра Лукашенко (он 26 лет в должности) якобы проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую — 10,1%.

Позднее Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на выборах, заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем. По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, согласно которому она набрала более 70% голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".

Несогласные с результатами люди каждый день выходят на акции протеста в различных городах Беларуси, а на большом количестве предприятий работники устраивают забастовки. Силовики первые дни жестко подавляли эти акции, применяя водометы, свето-шумовые гранаты и резиновые пули, однако с 13 августа это прекратилось, власть, очевидно, изменила тактику.

Участники акций протеста требуют проведения честных выборов, освобождения заключенных и отставки Лукашенко.