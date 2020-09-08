Беларусь насильственно выдворила оппозиционеров Родненкова и Кравцова из страны — МВД

Власти Беларуси насильственно выдворили из родной страны оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Это не был добровольный выезд! Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции", — утверждает он.

По словам замглавы МВД, целью такого шага белорусской власти было "представить все так, что лидеры оппозиции бросают на произвол сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и бегут в уютную Украину".

"Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина сделала действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь", — рассказал Геращенко.

При этом он добавил, что всю ответственность за ее жизнь и здоровье теперь "несет персонально Александр Лукашенко".

Тем временем в Государственной пограничной службе Украины рассказали подробности произошедшего.

Читайте также: В Беларуси привели в высшую боевую готовность резерв танков и артиллерийские базы

"В один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан Республики Беларусь Антон Родненков и Иван Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, определяющим порядок пересечения государственной границы", — доложили в ГПСУ.

В ведомстве также заверили, что гражданка Беларуси Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала.

Ранее стало известно, что одна из лидеров оппозиции в Беларуси Мария Колесникова, которая вчера была похищена неизвестными, вместе со своими соратниками Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым прошла контроль на границе Беларуси с Украиной, но затем была задержана.

7 сентября Колесникову похитили неизвестные в центре Минска. Она не выходила на связь более 12 часов. Родственники подали заявление в милицию о пропаже.