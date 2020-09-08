Протесты в Беларуси: пропавшая оппозиционер Колесникова пыталась выехать в Украину

Одна из лидеров оппозиции в Беларуси Мария Колесникова, которая вчера была похищена неизвестными, вместе со своими соратниками Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым прошла контроль на границе Беларуси с Украиной, но затем была задержана.

Об этом сообщает TUT.BY.

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"8 сентября, около 5:00 Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" и убыли в сторону Украины", — сообщил изданию представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

При этом он не смог объяснить, было ли это сделано под давлением.

В то же время некоторые государственные СМИ Беларуси пишут, что Родненков и Кравцов "сбежали за границу", а Колесникова "пыталась незаконно покинуть территорию Беларуси", но якобы была задержана на границе.

В Госпогранкомитете не смогли подтвердить TUT.BY это заявление и повторили: контроль прошли все трое.

В 09:25 Бычковский подтвердил "Радио Свобода", что Колесникова задержана пограничниками.

"Сейчас идет разбирательство для правовой оценки этой ситуации", — доложил он.

В свою очередь в Посольстве Украины в Минске сообщили, что сейчас в Украине только Кравцов и Родненков, а Колесниковой нет.

Тем временем на государственном телевидении Беларуси утверждают, что Колесникова и соратники прошли пограничный контроль. Затем на дополнительном пункте контроля якобы не подчинились требованиям правоохранителей и попытались "прорвать границу". Колесникову "буквально выбросили из машины", а ее соратники выехали в Украину, утверждают государственные СМИ.

Украинские пограничники также подтверждают, что Родненков и Кравцов находятся на границе, а Колесникова с ними не прибыла.

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В Координационном совете оппозиции сообщили, что им неизвестно местонахождение всех троих. В совете отмечают, что ранее Колесникова не намеревалась добровольно выезжать из страны.

Напомним, в Беларуси почти месяц проходят массовые протесты после объявления победителем президентских выборов Александра Лукашенко, который возглавляет страну уже 26 лет. Их пытаются разгонять силовики.

6 сентября в Минске прошел масштабный Марш солидарности. Тысячи людей пришли к резиденции Лукашенко — Дворцу независимости в Минске. Среди демонстрантов была и Колесникова.

7 сентября Колесникову похитили неизвестные в центре Минска. Она не выходила на связь более 12 часов. Родственники подали заявление в милицию о пропаже.