Происшествия 1 час назад

В Беларуси привели в высшую боевую готовность резерв танков и артиллерийские базы

Подобные мероприятия также включают в себя призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений

Танк белорусской армии. Фото: Википедия Танк белорусской армии. Фото: Википедия
Танк белорусской армии. Фото: Википедия

Министерство обороны Беларуси привело в высшую боевую готовность 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

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"В ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения", — говорится в сообщении.

При этом в оборонительном белорусском ведомстве отметили, что подобные мероприятия также включают в себя призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений.

Указано, что завершится такая "проверка" участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения.

Как сообщалось, 6 сентября в Беларуси задержали 633 человека, которые участвовали в мирных акциях по всей стране.

Утром 7 сентября белорусские СМИ сообщили о похищении члена Координационного совета Марии Колесниковой.

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Напомним, 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались массовые протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.

Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская — 10%.

Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

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