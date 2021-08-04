Политика 1 час назад

Зеленский поручил обеспечить охраной политических беженцев из Беларуси

"Каждый белорус, который может стать целью для преступников, должен получить специальную и надежную защиту СБУ и МВД"

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для граждан Беларуси, прибывших в Украину в течение последнего года, которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей", — отметил президент.

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Сообщается, что уже определен перечень граждан Беларуси, в отношении которых уже начали проводиться соответствующие мероприятия по оценке рисков, дополнительному сопровождению их пребывания на территории Украины и охране.

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"Это решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической гибели Виталия Шишова — политического активиста из Беларуси, который проживал на территории Украины", — указывают у Зеленского.

Как заявили в Офисе главы государства, президент ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели Шишова, быстрой и полной проверки информации, а также регулярного и достаточного информирования общества представителями полиции о прогрессе в расследовании этого дела.

Напомним, накануне Министерство иностранных дел заявило, что окажет необходимую помощь во время пребывания в Украине мужу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которая была отстранена Национальным олимпийским комитетом Беларуси от участия в Олимпиаде в Токио, но отказалась принудительно возвращаться в свою страну. 

Перед этим в лесу на окраине Киева был обнаружен повешенным руководитель общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов. В полиции сообщили, что тот накануне утром ушел на пробежку и пропал. Правоохранители рассматривают две версии — самоубийство либо убийство, замаскированное под самоубийство.

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