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1 час назад

МИД обещает обезопасить сбежавшего в Украину мужа белорусской легкоатлетки Тимановской

После скандала вокруг участия спортсменки на Олимпиаде ее супруг покинул Беларусь, отправившись в Киев

Арсений Зданевич. Фото: Facebook Арсений Зданевич. Фото: Facebook
Арсений Зданевич. Фото: Facebook

Министерство иностранных дел намерено оказать необходимую помощь во время пребывания в Украине мужу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которая была отстранена Национальным олимпийским комитетом Беларуси от участия в Олимпиаде в Токио, но отказалась принудительно возвращаться в свою страну. Об этом сообщил в своем Twitter министр Дмитрий Кулеба.

"Связались с Арсением Зданевичем, мужем спортсменки Тимановской, которая подверглась преследованиям. Оказываем необходимую помощь на время пребывания в Украине и сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности, даже несмотря на шокирующие новости. Желаю им с женой успешно пройти все испытания", — написал глава украинского МИД.

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Отметим, что утром 3 августа в лесу на окраине Киева был обнаружен повешенным руководитель общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов.

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В полиции сообщили, что тот накануне утром ушел на пробежку и пропал. Правоохранители рассматривают две версии — самоубийство либо убийство, замаскированное под самоубийство.

Напомним, что Тимановскую Беларусь отозвала с Олимпиады после того, как она отказалась от требования тренеров бежать эстафету 4х400 метров, на которую она не была заявлена изначально.

Позже стало известно, что муж спортсменки покинул Беларусь и отправился в Киев.

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