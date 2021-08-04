Кабмин одобрил физическое отделение Украины от электросетей России и Беларуси

Кабинет министров на заседании 4 августа утвердил стратегию энергетической безопасности Украины на период до 2025 года. Как отмечается в сообщении Министерства энергетики, документ определяет целевую модель системы обеспечения энергетической безопасности как составляющей национальной безопасности и принят во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны от 14 сентября 2020 года.

Документ определяет 29 ключевых угроз энергетической безопасности. К ним относятся, например, как внешние риски — киберугрозы в отношении объектов критической инфраструктуры энергетики и агрессия со стороны России, так и внутренние — возможное незавершение интеграции с системами электро- и газоснабжения Евросоюза, изношенность основных фондов, отсутствие энергетических резервов и тому подобное.

С учетом внешних и внутренних вызовов и угроз энергетической безопасности в стратегии сформулированы три базовых прогнозных сценария изменений в энергетической сфере и их влияния в среднесрочной перспективе на развитие ТЭК — сохранение текущих тенденций и состояния дел, сценарий "недружественного влияния" и сценарий "позитивной трансформации".

"Чтобы не допустить возможных негативных последствий в рамках двух первых сценариев, а также предотвратить стагнацию энергетического сектора, необходимы системные действия, направленные на реализацию сценария "позитивной трансформации" и обеспечение энергетической независимости", — указывают в Минэнерго.

Отмечается, что подробные шаги для воплощения в жизнь позитивного сценария будут прописаны уже в плане реализации стратегии, который должен быть подготовлен Минэнергетики в течение шести месяцев.

Кроме того, в течение года со дня принятия стратегии правительство должно будет утвердить методику оценки уровня и угроз энергетической безопасности Украины. На ее основе Минэнерго обеспечит подготовку отчета о состоянии энергетической безопасности Украины и упомянутую оценку угроз.

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Одобренный Кабмином документ определяет стратегические цели обеспечения энергетической безопасности и приоритетные задачи для реализации сценария "позитивной трансформации" и стратегического выбора:

- доступность источников энергии и энергоресурсов всех видов для потребителей;

- устойчивость функционирования энергетического сектора;

- экономическая эффективность функционирования энергетического сектора, систем энергообеспечения и импортозамещения минерального сырья;

- энергетическая эффективность использования энергоресурсов и энергоэффективность национальной экономики;

- экологически приемлемое влияние энергетики на окружающую среду;

- интеграция энергетического сектора в политическое, технологическое, техническое, экономическое и правовое пространство ЕС;

- независимость государства в формировании и реализации внутренней и внешней политики в сфере энергетики, обеспечение реализации национальных интересов;

- развитие научно-технического, инновационного и образовательного потенциала Украины для нужд энергетического сектора.

В частности, как указывается в тексте документа на сайте Кабмина, для достижения цели, указанной в шестом пункте позитивного сценария, приоритетной задачей является, в частности, прекращение импорта электроэнергии из России и Беларуси и проведение в 2022 году испытания в режиме отдельной работы объединенной энергосистемы Украины.

Также среди них указано физическое отделение от электросетей РФ и Беларуси, синхронизация режимов работы ОЭС Украины и Европейского объединения операторов системы передачи электроэнергии, приведение Украиной законодательства в соответствие с правом ЕС с целью создания общих энергетических рынков и реализация экономически обоснованных проектов расширения трансграничных интерконнекторов между Украиной и ЕС.

В свою очередь целями седьмого пункта называются обеспечение надлежащей диверсификации энергоресурсов и технологий, в том числе за счет роста доли возобновляемых и местных источников энергии, рост добычи нефти, газа и других энергоресурсов, приведение объемов добычи угля "в соответствие с нуждами энергетики на основе рыночных принципов".

Кроме того, для обеспечения энергонезависимости правительство предусматривает увеличение доли локализации производства оборудования для ТЭК, внедрение действенных механизмов государственно-частного партнерства, запуск формата Украина — ЕС и Украина — НАТО в обсуждении вопросов обеспечения региональной энергобезопасности.

Другими приоритетами в этом пункте названы создание нормативно-правовой базы для разработки плана действий по возвращению активов и ресурсов ТЭК, захваченных Россией при оккупации части территории Украины, а также координация внешнеэкономического сотрудничества для поддержки конкурентоспособности украинской энергетики на мировых рынках, диверсификации источников и маршрутов поставок энергоресурсов.

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