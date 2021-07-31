Украина за полгода нарастила мощность "зеленой" энергетики на 8,3%

За I полугодие 2021 года общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики в Украине увеличилась на 8,3%, или на 709 МВт.
Как сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности, за шесть месяцев в Украине введено:
– ветроэлектростанций — 278,4 МВт;
– солнечных электростанций — 257,4 МВт;
– СЭС частных домохозяйств — 156 МВт;
– электростанций на биомассе — 10,4 МВт;
– электростанций на биогазе — 6 МВт;
– объектов малой гидроэнергетики — 1,6 МВт.
По информации ведомства, в установление 709 МВт мощностей объектов возобновляемой электроэнергетики инвестировано около 530 млн евро.
Всего по состоянию на конец I полугодия 2021 года в Украине введено 9 225 МВт мощностей, производящих электроэнергию из возобновляемых источников:
– 6 351 МВт — солнечные электростанции;
– 1 593 МВт — ветроэлектростанции;
– 933 МВт — СЭС домохозяйств;
– 119 МВт — мощности на твердом биотопливе;
– 118 МВт — малая гидроэнергетика;
– 111 МВт — биогазовые установки.
Мощности "зеленой" электроэнергетики по годам:
– 2015 год — 32 МВт;
– 2016 год — 136 МВт;
– 2017 год — 291 МВт;
– 2018 год — 848 МВт;
– 2019 год — 4 669 МВт;
– 2020 год — 1 574 МВт;
– I полугодие 2021 года — 709 МВт.
Напомним, компании "Метинвест" и ДТЭК прорабатывают идею производства "зеленого" водорода с помощью возобновляемых источников электроэнергии.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что одним из главных направлений сотрудничества Украины с ЕС является производство водорода как перспективного энергетического ресурса.
Источник фото: Depositphotos
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