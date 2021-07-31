Украина за полгода нарастила мощность "зеленой" энергетики на 8,3%

За I полугодие 2021 года общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики в Украине увеличилась на 8,3%, или на 709 МВт.

Как сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности, за шесть месяцев в Украине введено:

– ветроэлектростанций — 278,4 МВт;

– солнечных электростанций — 257,4 МВт;

– СЭС частных домохозяйств — 156 МВт;

– электростанций на биомассе — 10,4 МВт;

– электростанций на биогазе — 6 МВт;

– объектов малой гидроэнергетики — 1,6 МВт.

По информации ведомства, в установление 709 МВт мощностей объектов возобновляемой электроэнергетики инвестировано около 530 млн евро.

Всего по состоянию на конец I полугодия 2021 года в Украине введено 9 225 МВт мощностей, производящих электроэнергию из возобновляемых источников:

– 6 351 МВт — солнечные электростанции;

– 1 593 МВт — ветроэлектростанции;

– 933 МВт — СЭС домохозяйств;

– 119 МВт — мощности на твердом биотопливе;

– 118 МВт — малая гидроэнергетика;

– 111 МВт — биогазовые установки.

Мощности "зеленой" электроэнергетики по годам:

– 2015 год — 32 МВт;

– 2016 год — 136 МВт;

– 2017 год — 291 МВт;

– 2018 год — 848 МВт;

– 2019 год — 4 669 МВт;

– 2020 год — 1 574 МВт;

– I полугодие 2021 года — 709 МВт.

Напомним, компании "Метинвест" и ДТЭК прорабатывают идею производства "зеленого" водорода с помощью возобновляемых источников электроэнергии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что одним из главных направлений сотрудничества Украины с ЕС является производство водорода как перспективного энергетического ресурса.

Источник фото: Depositphotos

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram