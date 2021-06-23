Энергетика 30 минут назад

Правительство разрешило продавать "зеленую" электроэнергию на срок до года

По расчетам Министерства энергетики, с июля по декабрь 2021 года можно получить 4,49 млрд грн

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Государственному предприятию "Гарантированный покупатель" планируют предоставить право продавать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, на срок больше месяца, но не более года.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, которое Кабинет министров поддержал во время очередного заседания в среду, 23 июня.

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В документе прописан порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам. Периоды поставки зеленой электроэнергии определяются "ГарПоком", но они не могут превышать 12 месяцев. Сегодня действует ограничение в один месяц.

Пояснительная записка к постановлению говорит, что "ГарПок" по двусторонним договорам на месячных аукционах продает около 30% "зеленой" электроэнергии по средневзвешенной цене 1429 грн/МВт-ч. При этом на протяжении марта 2021 года цена зеленой электроэнергии, проданной оператору системы передачи как небалансы, составляла 499 грн/МВт-ч. По расчетам Минэнерго, если "ГарПок" с июля по декабрь будет продавать около 40% зеленой электроэнергии по двусторонним договорам по тем же ценам, что и сейчас, то получит от этих продаж 4,49 млрд грн.

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Экономический эффект — 2,9 млрд грн. Для этих расчетов был взят прогнозируемый объем произведенного электричества из возобновляемых источников с июля по декабрь 2021 года на уровне 7,86 млн Мвт-ч. В Министерстве энергетики отметили, что в условиях профицита зеленой электроэнергии и возможного спада цен на нее "ГарПоку" необходимы более удобные условия для проведения торгов.

Напомним, что ранее Министерство энергетики обещало к 1 июля 2021 года представить новую модель возложения специальных обязательств на участников рынка для обеспечения электроэнергией бытовых потребителей.

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