Правительство разрешило продавать "зеленую" электроэнергию на срок до года

Государственному предприятию "Гарантированный покупатель" планируют предоставить право продавать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, на срок больше месяца, но не более года.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, которое Кабинет министров поддержал во время очередного заседания в среду, 23 июня.

В документе прописан порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам. Периоды поставки зеленой электроэнергии определяются "ГарПоком", но они не могут превышать 12 месяцев. Сегодня действует ограничение в один месяц.

Пояснительная записка к постановлению говорит, что "ГарПок" по двусторонним договорам на месячных аукционах продает около 30% "зеленой" электроэнергии по средневзвешенной цене 1429 грн/МВт-ч. При этом на протяжении марта 2021 года цена зеленой электроэнергии, проданной оператору системы передачи как небалансы, составляла 499 грн/МВт-ч. По расчетам Минэнерго, если "ГарПок" с июля по декабрь будет продавать около 40% зеленой электроэнергии по двусторонним договорам по тем же ценам, что и сейчас, то получит от этих продаж 4,49 млрд грн.

Экономический эффект — 2,9 млрд грн. Для этих расчетов был взят прогнозируемый объем произведенного электричества из возобновляемых источников с июля по декабрь 2021 года на уровне 7,86 млн Мвт-ч. В Министерстве энергетики отметили, что в условиях профицита зеленой электроэнергии и возможного спада цен на нее "ГарПоку" необходимы более удобные условия для проведения торгов.

Напомним, что ранее Министерство энергетики обещало к 1 июля 2021 года представить новую модель возложения специальных обязательств на участников рынка для обеспечения электроэнергией бытовых потребителей.